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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 823 оценки

Обновление 1.5.1 для Star Wars: Outlaws добавляет поддержку DLSS 4 и улучшает PSSR

monk70
Новости

Ubisoft выпустила обновление 1.5.1 для Star Wars: Outlaws, которое добавляет официальную поддержку NVIDIA DLSS 4 и многокадровую генерацию, а также улучшает PSSR для PS5 Pro до последней версии. Патч весит 3.3 ГБ на ПК (в Steam и Ubisoft Connect), 1,93 ГБ на PlayStation 5 и 3,65 ГБ на Xbox Series X|S.

Патч 1.5.1 привносит в игру более быструю технологию генерации отдельных кадров DLSS 4, которая снижает использование памяти для графических процессоров серий RTX 50 и 40. Кроме того, он добавляет новую модель Трансформер для реконструкции лучей DLSS, суперразрешения и DLAA для всех графических процессоров GeForce RTX. Благодаря этой новой модели вы получите лучшую стабильность, освещение и детализацию в движении.

Примечания к патчу 1.5.1 для Star Wars: Outlaws:

Потоковая передача:

  • Исправлена ​​проблема сбоя на платформах потоковой передачи при путешествии на станцию ​​Ренпалли

ПК:

  • Добавлена ​​поддержка графических процессоров NVIDIA серии 50

PS5:

  • PSSR обновлен до последней версии для пользователей PS5 Pro

Все платформы:

  • Исправлена ​​проблема, из-за которой Кей не могла спуститься со спидера на крутом склоне
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой звук с кораблей над головой был громче, чем ожидалось
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Brazz20000

И все ровно, спасибо не надо

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