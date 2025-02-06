Обновление 1.5.1 для Star Wars: Outlaws добавляет поддержку DLSS 4 и улучшает PSSR

Ubisoft выпустила обновление 1.5.1 для Star Wars: Outlaws, которое добавляет официальную поддержку NVIDIA DLSS 4 и многокадровую генерацию, а также улучшает PSSR для PS5 Pro до последней версии. Патч весит 3.3 ГБ на ПК (в Steam и Ubisoft Connect), 1,93 ГБ на PlayStation 5 и 3,65 ГБ на Xbox Series X|S.
Патч 1.5.1 привносит в игру более быструю технологию генерации отдельных кадров DLSS 4, которая снижает использование памяти для графических процессоров серий RTX 50 и 40. Кроме того, он добавляет новую модель Трансформер для реконструкции лучей DLSS, суперразрешения и DLAA для всех графических процессоров GeForce RTX. Благодаря этой новой модели вы получите лучшую стабильность, освещение и детализацию в движении.
Примечания к патчу 1.5.1 для Star Wars: Outlaws:
Потоковая передача:
- Исправлена проблема сбоя на платформах потоковой передачи при путешествии на станцию Ренпалли
ПК:
- Добавлена поддержка графических процессоров NVIDIA серии 50
PS5:
- PSSR обновлен до последней версии для пользователей PS5 Pro
Все платформы:
- Исправлена проблема, из-за которой Кей не могла спуститься со спидера на крутом склоне
- Исправлена проблема, из-за которой звук с кораблей над головой был громче, чем ожидалось
И все ровно, спасибо не надо