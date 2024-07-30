ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 374 оценки

Около часа новых геймплейных кадров из Star Wars: Outlaws

Procy_on
Новости

Cycu1 опубликовал несколько видеороликов, в которых представлено более 50 минут геймплея Star Wars: Outlaws. Эти видео помогут вам лучше понять, что представляет собой новая игра по "Звездным войнам".

В этих видео мы видим мини-игру Kessel Sabacc. Это карточная игра, в которую игроки смогут играть в различных местах. Также мы можем увидеть систему вендоров в игре. Благодаря ей игроки смогут покупать и улучшать свое оружие и навыки.

Естественно, в этих видеороликах есть и некоторые сцены исследования и боя. Кроме того, мы увидим несколько новых окружений.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гемор

я сразу все понял, когда увидел, что игра от юбисофт), остальное можно не смотреть и не вникать

7
malars0

у всех плеер грузит? одни квадраты малевича, а не ролики. через оперу сижу

1
AndruhaGruz

Тоже самое 🧐

0
Agent Qracle

ЮТУБ ДЛЯ КОГО???

0
Vordulak06

Так я не понял, ето баба или мужик???

0
StingerV

Наконецто, новые кадры, скоро игра выйдет и будет наслаждение хоть во что то новое, надоели уже все эти заезженые игры, хотя последнее время ничего толкового нет и не выходило

-12