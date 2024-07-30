Около часа новых геймплейных кадров из Star Wars: Outlaws

Cycu1 опубликовал несколько видеороликов, в которых представлено более 50 минут геймплея Star Wars: Outlaws. Эти видео помогут вам лучше понять, что представляет собой новая игра по "Звездным войнам".



В этих видео мы видим мини-игру Kessel Sabacc. Это карточная игра, в которую игроки смогут играть в различных местах. Также мы можем увидеть систему вендоров в игре. Благодаря ей игроки смогут покупать и улучшать свое оружие и навыки.



Естественно, в этих видеороликах есть и некоторые сцены исследования и боя. Кроме того, мы увидим несколько новых окружений.