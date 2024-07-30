Cycu1 опубликовал несколько видеороликов, в которых представлено более 50 минут геймплея Star Wars: Outlaws. Эти видео помогут вам лучше понять, что представляет собой новая игра по "Звездным войнам".
В этих видео мы видим мини-игру Kessel Sabacc. Это карточная игра, в которую игроки смогут играть в различных местах. Также мы можем увидеть систему вендоров в игре. Благодаря ей игроки смогут покупать и улучшать свое оружие и навыки.
Естественно, в этих видеороликах есть и некоторые сцены исследования и боя. Кроме того, мы увидим несколько новых окружений.
Около часа новых геймплейных кадров из Star Wars: Outlaws
Cycu1 опубликовал несколько видеороликов, в которых представлено более 50 минут геймплея Star Wars: Outlaws. Эти видео помогут вам лучше понять, что представляет собой новая игра по "Звездным войнам".
я сразу все понял, когда увидел, что игра от юбисофт), остальное можно не смотреть и не вникать
у всех плеер грузит? одни квадраты малевича, а не ролики. через оперу сижу
Тоже самое 🧐
ЮТУБ ДЛЯ КОГО???
Так я не понял, ето баба или мужик???
Наконецто, новые кадры, скоро игра выйдет и будет наслаждение хоть во что то новое, надоели уже все эти заезженые игры, хотя последнее время ничего толкового нет и не выходило