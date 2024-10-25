"Она неиграбельна!": игроки Star Wars Outlaws столкнулись с cерьёзным багом после последнего обновления

Последнее обновление Star Wars Outlaws не только исправляет ошибки, но и добавляет их. Или, по крайней мере, одну, которая не позволяет игрокам комфортно продолжать играть.

Ubisoft продолжает исправлять Star Wars Outlaws, но это не такая уж простая задача. Вчера компания выпустила обновление 1.3.0, которое улучшило игровой процесс для большинства игроков, но сломало его для других.

Игроки начали жаловаться на неудобства, которые они испытали после загрузки обновления. На Reddit и X есть много тем, в которых описывается проблема разрыва экрана. Многие утверждают, что в таком состоянии в игру просто невозможно играть.

Некоторые указывают, что проблема возникает только в режиме производительности, но другие говорят, что изменение настроек никак не помогает. Скорее всего, ситуация затрагивает только PlayStation 5. Служба поддержки Ubisoft уже начала связываться с игроками, чтобы получить дополнительную информацию о проблеме, поэтому можно предположить, что исправление скоро появится.

Теперь игра НЕ ИГРАБЕЛЬНА на PS5! Вы делаете это намеренно или что? Какого черта, ребята, прошло два месяца, а мы все еще не можем играть без проблем. Это последний раз, когда я делал предзаказ вашей игры...

Огромная проблема с разрывами экрана на PS5. Как насчет быстрого решения? Это абсурд. ИСПРАВЬТЕ. ВАШУ. ИГРУ.

Пожалуйста, исправьте разрывы экрана на PS5. Это делает игру абсолютно неиграбельной.

Проблему также заметил Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy.

Привет! Пожалуйста, попробуйте исправить проблему разрывов экрана/вертикальной синхронизации (PS5) из сегодняшнего обновления.