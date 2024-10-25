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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 714 оценок

"Она неиграбельна!": игроки Star Wars Outlaws столкнулись с cерьёзным багом после последнего обновления

monk70
Новости

Последнее обновление Star Wars Outlaws не только исправляет ошибки, но и добавляет их. Или, по крайней мере, одну, которая не позволяет игрокам комфортно продолжать играть.

Ubisoft продолжает исправлять Star Wars Outlaws, но это не такая уж простая задача. Вчера компания выпустила обновление 1.3.0, которое улучшило игровой процесс для большинства игроков, но сломало его для других.

Игроки начали жаловаться на неудобства, которые они испытали после загрузки обновления. На Reddit и X есть много тем, в которых описывается проблема разрыва экрана. Многие утверждают, что в таком состоянии в игру просто невозможно играть.

Некоторые указывают, что проблема возникает только в режиме производительности, но другие говорят, что изменение настроек никак не помогает. Скорее всего, ситуация затрагивает только PlayStation 5. Служба поддержки Ubisoft уже начала связываться с игроками, чтобы получить дополнительную информацию о проблеме, поэтому можно предположить, что исправление скоро появится.

Теперь игра НЕ ИГРАБЕЛЬНА на PS5! Вы делаете это намеренно или что? Какого черта, ребята, прошло два месяца, а мы все еще не можем играть без проблем. Это последний раз, когда я делал предзаказ вашей игры...
Огромная проблема с разрывами экрана на PS5. Как насчет быстрого решения? Это абсурд. ИСПРАВЬТЕ. ВАШУ. ИГРУ.
Пожалуйста, исправьте разрывы экрана на PS5. Это делает игру абсолютно неиграбельной.

Проблему также заметил Томас Пуха, директор по коммуникациям Remedy.

Привет! Пожалуйста, попробуйте исправить проблему разрывов экрана/вертикальной синхронизации (PS5) из сегодняшнего обновления.
-5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Диванный Боец
"Она неиграбельна!": игроки Star Wars Outlaws столкнулись с cерьёзным багом после последнего обновления

Вся игра была такой со старта, хомячки опомнились

6
Alexinho1995

Ну и лицо у ГГ, чем дольше смотришь, тем хуже становится

2
WittyOrvilleton

Это как со Смутой - сколько патчей не накатывай, а игра от этого лучше не станет.)

1
PanKotovsky

Лучше так:

Это как со Смутой - сколько патчей не накатывай, а игрой от этого не станет.)

0
saa0891

Оно не играбильно и тут не в багах дело а в том что это очередное го*но от Юбисофт.

0
Brock_Harrison

лучше в классику поиграйте по звездным войнам, например в jedi academy или в SW Republic commando, графоний там старый но вот сюжет прописан отлично и главное повесточки SJW нету.

0
ComprehensiveWestin

На продукт были затрачено человекочасы и деньги. Продукт по итогу Неперевариваемого качества. Спасибо юбисофт. Продолжайте в том же духе. А ведь когда то в 2015 году мой коллега говорил, что и вспомнить не может ни одной провальной игры от этой студии.

0
Brock_Harrison

есть провальная игра аватар 2009 года, сюжета нет от слова совсем, геймплей однообразный, графоний только приятный но одним графонием сыт не будешь.

0
Диванный Боец
Скорее всего, ситуация затрагивает только PlayStation 5

Неудивительно, только эти бедолаги без игр будут в такое играть🤣

-1