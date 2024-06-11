Опубликованы первые обзоры и превью Star Wars Outlaws от блогеров и СМИ

В сети появились превью Star Wars Outlaws. Мнения по игре разделились. Пользователи провели в игре около часа, демо было разделено на три части.
Издание Eurogamer отметило плавные переходы между секциями, но указало на проблемы игры. Outlaws сравнили с Uncharted: Golden Abyss: геймплей и исполнение отдельных моментов кажутся устаревшими. Игру также сравнивают со Star Wars Jedi: Survivor, отмечая недостаток оригинальности и стиля. Например, подсказки для движения во время путешествия по скалам отмечены жёлтой краской.
Новинка ориентирована на массовую аудиторию, поэтому не стоит ожидать сложного геймплея. Бои в космосе оказались слишком простыми. Однако некоторые издания считают, что игровой процесс более плавный и увлекательный по сравнению с другим проектом. В процессе путешествия героиня собирает много ресурсов для прокачки и торговли, что напоминает The Last of Us.
Боевая система показалась ограниченной, но мини-игры, такие как сабакк, были хорошо восприняты. Детализированный интерфейс и визуальная составляющая также получили положительные отзывы. Новинка успешно погружает игрока во вселенную «Звёздных войн».
Демо работало хорошо, технических проблем не было. Не понравилось только использование блюра. Похоже, что на презентации Outlaws работала на ПК с RTX 4080 в 4К и 60 FPS с высокими настройками и DLSS.
Многие блогеры и СМИ считают, что Star Wars Outlaws не станет «игрой года», но это будет крепкий боевик со атмосферой «Звёздных войн».
Релиз игры намечен на 30 августа для PS5, Xbox Series и РС. Нарративный директор уже проанализировал свежий геймплейный трейлер.
Типичный юбисофт, стандартный конвеер, они просто не умеют делать по другому, тем более зачем рисковать? Если их продукты и так приносят нормально лаве, хорошо что есть компании для которых интересные игры не пустой звук
Неужели кто-то от Юбиков ждет шедевра?) Их игры уже давно в лучшем случае среднячок!
это если хватит сил до титров дойти
Ближе к релизу добавят денуво, по сути все вышедшие последние игры от калсофт является не что иным, собирательство и гринд ресурсов захват 200 аванпостов зачистка локаций, и куча активностей по типу сходи принеси найди открой локацию убей главаря, собери артефакты и тонна унылого контента заправленного на прокачку лвла под 300-400часов, за фулл прайс с донатным магазином. Если кто то думает или надеется что звездных войн это не коснется или обойдет стороной, то мне вас жаль защитники цен на игр и денуво. Как это любят наше время яростно защищать разработчиков и покупать игры по 8-9к рублей. Пройдет еще как минимум пару лет, цены на игру поднимут до 150-200 баксов за обычное издание, где будет позиционирование контента такое же как и сейчас донат гринд и прочее го внецо. Сторонники подобного лишь пожмут плечами и скажут это нормально, денуво ни на что не влияет вам бы лишь скачать с торрента.
Ubisoft хорошую игру сделать не может, это аксиома.
"Многие блогеры и СМИ считают, что Star Wars Outlaws не станет «игрой года», но это будет крепкий боевик со атмосферой «Звёздных войн»." А что там по цене и статусу что это АААА?
Норм.
Нам как раз и не хватает ААААа.. игры за 70$, в виде проходняка на "пару" вечеров.
Выглядит просто офигенно, вообще, очень много красивых игр нас ждет. А насколько это будет интересно, поглядим. Блогерам лучше не верить.
краской почти все отмечают белой,желтой и тд
игру бы предзаказал не сомневаясь,люблю вселенную SW,исследования и нормального помощника,но с этим проблемы
Для примера специально приводили игры получше хитрюшки, в ласт оф ас ресурсов как раз гораздо меньше чем во многих других играх, но всё равно именно её в пример привели для понту)))
Уверен, большая часть этого гундостана при выходе игры - сразу же побегут смотреть обзоры и стрымы, а потом ныть, что ублюдки от юбисофт игру на торрент не слили, ведь в настолько убогую и ненавистную игру надо обязательно играть.
походу уби разучились даже игры с открытым миром делать(
Судя по всему средняк, но другого и не ожидал. Кто-кто, а Ubisoft стабильно выпускают средние игры, на этом и живут. Ничего прям плохого в этом не вижу
Не знаю что там с игрой, но в сабакк всегда хотелось сыграть. Интересно, шулерить там можно?:)
Ага, крепкий боевик с "атмосферой" ЗВ от Диснея...
Бои в космосе оказались слишком простыми.
слава богу, не хватало еще таких ужасных боев как в старфилд))
Мда, выглядит слабо и пожалуй, лучше пройти ещё раз тот же Fallen Order.
Fallen Order скука смертная...
я прошел обе части и скажу здесь больше свободы и разнообразия,Jedi это соулс в обертке SW,а здесь совершенно другое