Опубликованы первые обзоры и превью Star Wars Outlaws от блогеров и СМИ

В сети появились превью Star Wars Outlaws. Мнения по игре разделились. Пользователи провели в игре около часа, демо было разделено на три части.

Издание Eurogamer отметило плавные переходы между секциями, но указало на проблемы игры. Outlaws сравнили с Uncharted: Golden Abyss: геймплей и исполнение отдельных моментов кажутся устаревшими. Игру также сравнивают со Star Wars Jedi: Survivor, отмечая недостаток оригинальности и стиля. Например, подсказки для движения во время путешествия по скалам отмечены жёлтой краской.

Новинка ориентирована на массовую аудиторию, поэтому не стоит ожидать сложного геймплея. Бои в космосе оказались слишком простыми. Однако некоторые издания считают, что игровой процесс более плавный и увлекательный по сравнению с другим проектом. В процессе путешествия героиня собирает много ресурсов для прокачки и торговли, что напоминает The Last of Us.

Боевая система показалась ограниченной, но мини-игры, такие как сабакк, были хорошо восприняты. Детализированный интерфейс и визуальная составляющая также получили положительные отзывы. Новинка успешно погружает игрока во вселенную «Звёздных войн».

Демо работало хорошо, технических проблем не было. Не понравилось только использование блюра. Похоже, что на презентации Outlaws работала на ПК с RTX 4080 в 4К и 60 FPS с высокими настройками и DLSS.

Многие блогеры и СМИ считают, что Star Wars Outlaws не станет «игрой года», но это будет крепкий боевик со атмосферой «Звёздных войн».

Релиз игры намечен на 30 августа для PS5, Xbox Series и РС. Нарративный директор уже проанализировал свежий геймплейный трейлер.