Первые отзывы о Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune оказались крайне противоречивыми

Дополнение Pirate's Fortune для Star Wars Outlaws получило теплые отзывы со стороны читателей Reddit и первых рецензентов. Многие фанаты называют DLC самым интересным из выпущенных на данный момент. По сравнению с Wild Card, новое дополнение предлагает гораздо больше контента, более проработанную сюжетную линию и геймплей, похожий на мини-кампанию.

В центре сюжета - Хондо Онаку, знакомый поклонникам мультсериала «Звездные войны». Игроки по достоинству оценят многочисленные отсылки к его прошлому, а также богатую информацию о вселенной. Особого внимания заслуживают отношения между главной героиней Кей и андроидом ND-5, которые развиваются здесь естественно и трогательно, продолжая темы основной кампании.

Что касается игрового контента, то дополнение удивляет своими размерами и разнообразием. Игроки могут исследовать новый район с собственной фракцией, системой репутации и побочными миссиями. Кроме того, здесь есть новые апгрейды для корабля и дополнительные развлечения даже на уже посещенных планетах. В финале DLC также появилась неожиданная геймплейная механика, которую многие характеризуют как положительный сюрприз. Gaming Bolt поставила дополнению оценку 8/10.

А вот пользователи Steam настроены совсем не так оптимистично: рейтинг Pirate's Fortune составляет всего 4,1/10 на основе 12 рецензий. Столь низкий рейтинг позволяет говорить о том, что интерес к DLC крайне мал.