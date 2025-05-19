Первые отзывы о Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune оказались крайне противоречивыми

Дополнение Pirate's Fortune для Star Wars Outlaws получило теплые отзывы со стороны читателей Reddit и первых рецензентов. Многие фанаты называют DLC самым интересным из выпущенных на данный момент. По сравнению с Wild Card, новое дополнение предлагает гораздо больше контента, более проработанную сюжетную линию и геймплей, похожий на мини-кампанию.
В центре сюжета - Хондо Онаку, знакомый поклонникам мультсериала «Звездные войны». Игроки по достоинству оценят многочисленные отсылки к его прошлому, а также богатую информацию о вселенной. Особого внимания заслуживают отношения между главной героиней Кей и андроидом ND-5, которые развиваются здесь естественно и трогательно, продолжая темы основной кампании.
Что касается игрового контента, то дополнение удивляет своими размерами и разнообразием. Игроки могут исследовать новый район с собственной фракцией, системой репутации и побочными миссиями. Кроме того, здесь есть новые апгрейды для корабля и дополнительные развлечения даже на уже посещенных планетах. В финале DLC также появилась неожиданная геймплейная механика, которую многие характеризуют как положительный сюрприз. Gaming Bolt поставила дополнению оценку 8/10.
А вот пользователи Steam настроены совсем не так оптимистично: рейтинг Pirate's Fortune составляет всего 4,1/10 на основе 12 рецензий. Столь низкий рейтинг позволяет говорить о том, что интерес к DLC крайне мал.
Так и игра с неба звезд не хватает, ГГ как была жуткая, так и осталась, атмосфера ЗВ похерена начисто. Каких таких заоблачных продаж ДЛС к этому поделию ожидали, интересно?
за 5 лет...много ли ты знаешь новых игр по Звездным войнам? ах да от силы 3
Количество не знак качества. Пусть одна раз в 5-7 лет, зато высший класс, чем +100500 каловых штук.
гг все еще не мужик а всратое кривоносое нечто, скип
Это юбики, там работают только трансухи и геи с фемками... они сисек и красивых женщин отроду не видели
так ты тоже только на картинках видел
Жаль тебя
Если уже аж 12 человек оценили, то можно делать выводы.
и не говори, нашлось же 12 идиотов. Хотя, 5 из них уже явно пожалели об этом.
новый район? не в 1 длц не во 2 нет новой планеты....новый район называют 1 станцию на орбите? где тупо улочка и бар....
Последняя треть DLC сделана так плохо, что кажется, самим разрабам было дико насрать.
Сейчас в неё играю и не не понимаю, что я делаю и для чего? Настолько похерено повествование, что какой-то цели в игре просто нет. А уж ужасные тормоза и лаги в открытом мире они до сих пор не починили.