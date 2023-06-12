Star Wars: Outlaws 2024 г.
6.8 56 оценок

Первый геймплей экшена Star Wars: Outlaws с демонстрацией открытого мира и разборок с бандитами

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Gutsz
Новости

Ubisoft Entertainment наконец-то провела подробную демонстрацию своего самого амбициозного проекта — Star Wars: Outlaws, который основан на культовой космической опере "Звёздные войны". Игроков ждет увлекательный экшен с полноценным антигероем на переднем плане в виде мошенницы Кей Весс, которая отправляется на величайшее ограбление во Внешнем Кольце. Как будет реализован преступный мир из "Звездных войн" и какие особенности открытого мира ждут игроков создатели показали в геймплейном ролике на Ubisoft Forward, длительностью почти в 10 минут.

Star Wars: Outlaws отправляет игроков в первым открытый мир по "Звездным войнам". Экшен создается девятью внутренними студиями Ubisoft во главе с Massive Entertainment и при поддержке Lucasfilm Games. Сюжет развернется вокруг дерзкой Кей Весс и её верного спутника андроида Никс. Герои оказываются втянуты в преступный мир во период между фильмами "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звездные войны: Возвращение джедая". Пока Галактическая Империя добавиться победы над повстанцами, они сражаются, воруют и обманывают преступные синдикаты.

Главные особенности игрового процесса Star Wars Outlaws:

  • Исследуйте разные планеты с шумными городами и ресторанами, прежде чем мчаться по обширным открытым ландшафтам на своем спидере. Каждая планета приносит новые приключения, уникальные испытания и заманчивые награды, если вы готовы рискнуть.
  • Живите жизнью преступника с высокими ставками. Игроки могут повернуть любую ситуацию в свою пользу: сражайтесь со своим бластером, побеждайте врагов с помощью скрытности и гаджетов или находите подходящие моменты, чтобы отвлечь врагов и одержать верх с помощью смекалки.
  • Выполняйте опасные и высокооплачиваемые миссии преступных синдикатов галактики. Крадите ценные товары, проникайте в секретные локации и перехитрите врагов, став одним из самых разыскиваемых в галактике. Каждый ваш выбор влияет на вашу постоянно меняющуюся репутацию.

Star Wars: Outlaws обещает добраться до релиза в 2024 года на ПК и консолях.

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Комментарии: 39
Ваш комментарий
butcher69

Вот это очень даже хорошо было.

Слишком хорошо. Даже не верится, что это Юбисофт. И главная героиня КРАСИВАЯ.

Че происходит вообще?

15
Wraith_Soul

"Че происходит вообще?" Если Юбы будут стрелять одними холостыми, то их сожрут.

4
kalavashok tribagov Wraith_Soul

та пусть хоть мыльными пузырями стреляют, это уже лучше чем 10 лет от EAздателей, так что мы ой как голодны!

1
Wraith_Soul kalavashok tribagov

У ЕА Fallen Order хорош, Surviror пока не играл хоть и лежит в стиме, остальное на любителя.

1
Pravdarub

А что там происходить то? Открытый мир. 100500 аванпостов, вышек, трусов, сундуков, паразитирование на саге. Аватар рескин фар сру, стар варс рескин отсосина. Не удивили.

0
NarkoSky

Выглядит чертовски хорошо. Жду!

7
HarmfulVillius

Дак, Юбики, боги рекламы. Все поведутся, в итоги хрень, вообщем как обычно. Да и боевка в демонстрации фигня полная, стрельба 6+.

0
Shеpard

Не буду пока лично себя заранее обнадёживать и радоваться за юбисофт, потому что это же юбисофт. Вспоминаем постановочный геймплей FC3 и WD1. Вывод: ждём реальный геймплей, который еще могут 300 раз даунгрейднуть.

4
0ncnjqybr

Ну, если игра получится хотя бы на уровне первого WD, по нынешним временам это будет довольно неплохо.

0
Joe Grim 0ncnjqybr

Спасибо, но нет

0
antonborisov198

Абсолютно дженерик юби-контент.

1
TYTAHXAMOН

Это как дешёвый сериал. Главная героиня всё время лыбиться как дурочка. В неё палят, правда никто не попадает и не попадёт судя по всему, а у неё в любой ситуации одна и та же мимика лица. Проведут как героя уничтожающего всё без особых усилий и интонаций.Дешёвое шоу.

1
-Zion-

Ну да, описание игры как подростковый сериал.

0
gliga142

ну а че ждать от диснея..

0
Случайный Игрок

Как бы не покрамсали к выходу.... Слишком годно выглядит.

1
6ejlblu_6bi4ok

Вижу дивижку, учитывая что во главе мэссивы. Даже один из навыков в виде трех пуль - вылитый аллегро из второй дивижки. Выглядит неплохо.

1
nisanis

Тоже поймал себя на этой мы мысли , дивижка , но действительно классно выглядит.

0
Wraith_Soul

Это я жду, надеюсь игра минует ps4 и xone.

0
HovArtS

Главная героиня не нигир и на том спасибо. Растительность на планете уж слишком на земную похожа, нет ощущения инопланетности. По ЗВ не так много игр выходило за последние годы, поэтому наверное грех жаловаться. Геймплей смотрится более менее бодро, но будем надеяться, что не придётся 40 часов шнырять по саванне и пещерам, ибо пещер мне и в "Павшем Ордене" хватило.

0
YouTube_GamesTezi

А вот и еще один некстген, старфилд, зв от юбиков и аддон к киберу 2077 точно топчики, масштабы в играх явно серьёзно подросли. Некстгену нужен был разбег и походу уже набирает.

0
Executor666

Точно топчики? Ты поиграл?

-1
YouTube_GamesTezi Executor666

Ну ок, пока смотрятся как топчики, разве что Киберпанк 2077 топчик точно, так как игра уже вышла и она прекрасна, уверен, что и аддон к нему будет великолепным.

0
gloccc

В каком месте все эти игры успели стать некст геном ? Все эти игры используют далеко не новые движки ( особенно Старфилд )

0
gliga142 gloccc

старфилд судя по геймплею вообще динозавр уровня фолыча 4го ..

0
AtamanM

Humberly gonzález

0
SomeMark

Есть же лучше фотки, ну)
Да, это она. С Юбисофт что-то случилось, брать на роль ГГ такую женщину.

0
eugene6969

мне очень даже понравилось ,в список ожидания добавил)) обожаю эту вселенную

0
0ncnjqybr
Экшен создается девятью внутренними студиями Ubisoft во главе с Massive Entertainment

Принципы работы не поменялись. Значит и сюрпризов не будет. Скорее всего, стоит ждать очередной фар край в космосе, с бластерами вместо винтовок.

0
saiditsme

На геймплей это вообще не похоже...

0
Starkiller10

Топчик. Особенно полеты и спидер понравились

0
SpacePRedator014

Ну, анимации немного топорненькие, но игра выглядит неплохо, хотя не показали в общем как игра играется, может опять бегайте и аванпосты освобождайте, да вопросики закрывайте, а этот момент вообще один из немногих постановочных и нормальных, уж Ubisoft я знаю, также как и знаю их любовь делать все свои игры на одной механике с РПГ элементами, удивительно что их тут не видно. Время покажет кто где сра... как будет выглядеть игра.

0
IY1982

Выглядит отлично, в стрельбе учитывая, что это Массив и зная Дивижн 2, сомневаться вообще не приходится. Остаётся узнать только насколько интересен будет сюжет. Ну и кажется сообщество поклонников ЗВ обрели ещё одного забавного любимца.

0
SANYA_BELIY

Секунду...это Ubisoft? А вот теперь серьезно...смотрится очень круто, хоть я и не фанат звездных войн, но игры в этой серии я повидал только от ЕА, но тут сам Ubisoft. Добавил в ожидаемые. Просто нет слов.

0
Joe Grim

На удивление выглядит довольно не плохо. Возможно тот хит, который спасёт ubisoft. Единственное анимация уступает одной известной игре из 2016 года (про воров каких то) и другой известной игре из 2018 года (про банду с планом).

0
IZENGREEN

Не люблю я играть женскими персонажами единственное что я играл это control ,Tomb Raider , Life is Strange

0
gliga142

сыровато .. а вот графон - да крут

0
Truth85

На выходе будет как обычно https://www.youtube.com/watch?v=xNter0oEYxc

-2