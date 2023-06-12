Первый геймплей экшена Star Wars: Outlaws с демонстрацией открытого мира и разборок с бандитами ©

Ubisoft Entertainment наконец-то провела подробную демонстрацию своего самого амбициозного проекта — Star Wars: Outlaws, который основан на культовой космической опере "Звёздные войны". Игроков ждет увлекательный экшен с полноценным антигероем на переднем плане в виде мошенницы Кей Весс, которая отправляется на величайшее ограбление во Внешнем Кольце. Как будет реализован преступный мир из "Звездных войн" и какие особенности открытого мира ждут игроков создатели показали в геймплейном ролике на Ubisoft Forward, длительностью почти в 10 минут.

Star Wars: Outlaws отправляет игроков в первым открытый мир по "Звездным войнам". Экшен создается девятью внутренними студиями Ubisoft во главе с Massive Entertainment и при поддержке Lucasfilm Games. Сюжет развернется вокруг дерзкой Кей Весс и её верного спутника андроида Никс. Герои оказываются втянуты в преступный мир во период между фильмами "Звездные войны: Империя наносит ответный удар" и "Звездные войны: Возвращение джедая". Пока Галактическая Империя добавиться победы над повстанцами, они сражаются, воруют и обманывают преступные синдикаты.

Главные особенности игрового процесса Star Wars Outlaws:

Исследуйте разные планеты с шумными городами и ресторанами, прежде чем мчаться по обширным открытым ландшафтам на своем спидере. Каждая планета приносит новые приключения, уникальные испытания и заманчивые награды, если вы готовы рискнуть.

Живите жизнью преступника с высокими ставками. Игроки могут повернуть любую ситуацию в свою пользу: сражайтесь со своим бластером, побеждайте врагов с помощью скрытности и гаджетов или находите подходящие моменты, чтобы отвлечь врагов и одержать верх с помощью смекалки.

Выполняйте опасные и высокооплачиваемые миссии преступных синдикатов галактики. Крадите ценные товары, проникайте в секретные локации и перехитрите врагов, став одним из самых разыскиваемых в галактике. Каждый ваш выбор влияет на вашу постоянно меняющуюся репутацию.

Star Wars: Outlaws обещает добраться до релиза в 2024 года на ПК и консолях.