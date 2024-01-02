По данным Disney, выход Star Wars Outlaws намечен на конец 2024 года

Предстоящее приключение в открытом мире Star Wars Outlaws от Massive Entertainment, несомненно, является одним из самых захватывающих проектов в предстоящем списке Ubisoft, но французский издатель несколько туманно говорит о том, когда игра может быть выпущена. Широкое окно выпуска значит как «в 2024 году», но недавние финансовые отчеты Ubisoft намекнули, что выпуск в начале 2024 года, возможно, был перенесен.
Что ж, теперь у нас есть лучшее представление о том, когда появятся Star Wars Outlaws, благодаря Disney, а не самой Ubisoft. Согласно новому блогу Disney, игра выйдет в конце 2024 года.
«А для поклонников «Звездных войн» — Star Wars Outlaws, игра с открытым миром выйдет в конце этого года. Игра позволяет вам исследовать различные планеты галактики, как знаковые, так и новые. Вы можете рискнуть всем этим, играя за Кей Весс, начинающую воровку, ищущую свободу и возможность начать новую жизнь вместе со своим спутником Никс. Если вы готовы пойти на риск, галактика полна возможностей».
Star Wars Outlaws выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5.
Если в конце года, то предзаказ стоит ждать после Ubisoft Forward.
Ну, что ж. Ждём.
дысней звездные войны своими трещофыльмами не достаточно еще дискредитировал терь игрулькой добьет
Че ты трясаешься - может в кои то веки выйдет хотя бы неплохая игра по Звездным, лично я буду следить за игрой
Я тоже надеюсь на хорошую игру . Надеюсь, это будет не очередной фаркрай в космосе как получилось с аватаром .