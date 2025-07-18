По мнению Ubisoft, провал Star Wars Outlaws связан с невысоким интересом к IP Star Wars

В прошлом году издательство Ubisoft выпустило одну из своих самых амбициозных игр с открытым миром, но не добилось ничего хорошего. Хотя Star Wars Outlaws и вызвала некоторый ажиотаж, игра так и не смогла завоевать популярность и стала одним из самых громких провалов французского игрового гиганта за последнее время.

Фактически, игра даже способствовала падению котировок акций Ubisoft и продолжает вызывать дискуссии по сей день. Во время недавнего собрания акционеров вновь зашла речь о провале Star Wars Outlaws, и генеральный директор Ubisoft очень странно прокомментировал проблему. В частности, акционеры хотели узнать, какие выводы сделало французское издательство после этого провала.

Несмотря на то что генеральный директор признал, что Star Wars Outlaws столкнулась с проблемами дизайна, он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры.

Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".

— Ив Гиймо

Последние заявления Ив Гиймо особенно интересны тем, что в прошлом году они точно так же перекладывали вину на ожидания игроков.

Даже несмотря на то, что противоречивость серии по-прежнему остается неоспоримой, Star Wars Outlaws тоже была далеко не идеальным релизом. В игре было множество багов, плохая анимация и в целом недостаток полировки.