По мнению Ubisoft, провал Star Wars Outlaws связан с невысоким интересом к IP Star Wars

В прошлом году издательство Ubisoft выпустило одну из своих самых амбициозных игр с открытым миром, но не добилось ничего хорошего. Хотя Star Wars Outlaws и вызвала некоторый ажиотаж, игра так и не смогла завоевать популярность и стала одним из самых громких провалов французского игрового гиганта за последнее время.
Фактически, игра даже способствовала падению котировок акций Ubisoft и продолжает вызывать дискуссии по сей день. Во время недавнего собрания акционеров вновь зашла речь о провале Star Wars Outlaws, и генеральный директор Ubisoft очень странно прокомментировал проблему. В частности, акционеры хотели узнать, какие выводы сделало французское издательство после этого провала.
Несмотря на то что генеральный директор признал, что Star Wars Outlaws столкнулась с проблемами дизайна, он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры.
Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".
— Ив Гиймо
Последние заявления Ив Гиймо особенно интересны тем, что в прошлом году они точно так же перекладывали вину на ожидания игроков.
Даже несмотря на то, что противоречивость серии по-прежнему остается неоспоримой, Star Wars Outlaws тоже была далеко не идеальным релизом. В игре было множество багов, плохая анимация и в целом недостаток полировки.
В общем для Sonnyk подкинули очередной разбор :D
когда в гиймо какое-то наступил
С чем угодно но не с фем sjw скамом
Связана, с неинтересным главным персонажем. // Александр Дельтазавр
Такой отмазкой можно любой фейл оправдывать :DDD. В далёком 77 году франшиза была максимально раскручена что ли? При бюджете в 11 лямов малыш Джордж на новом ip собрал по миру пол миллиарда. Тут же я так понимаю ситуация получилась максимально противоположная :D
Почему тогда экспедиция 33 собрала больше чем звёздные войны? Это какакая-то дико хайповая франшиза что ли?
в том же 2024 вышли Black Myth: Wukong и Stellar Blade это типо дахрена раскрученные франчайзы?
Когда выходил Baldurse Gate 3 франшиза была на пике своей популярности я правильно понимаю?
У акционеров хотя бы свои персональные консультанты/аналитики есть или они просто приходят и каждому слову гилемо верят?
Если франшиза уже находиться в стадии упадка и вся фан база разбежалась нафига вы тогда в этой вселенной игру начали делать? Ради рофлов что ли? А что они инвесторам говорили перед тем как начать выпрашивать деньги на игру по мёртвой франшизе?
Франшиза киберпанка тоже я так понимаю была максимально раскручена до выхода игры? Кто-нибудь позвоните срочно в quantic dream и скажите им что бы прекращали там разработку эклипса а то специалисты из Ubisoft тут разобрались в том, что франшиза то дохлая оказывается.
Ну да, ну да. Это не вы кал сделали, это аудитория опять не та.
Хорошо что главный персонаж не чернокожий чубака, иначе заявили бы, что невысокие предпочтения к игре возникли по причине отсутствия интереса к игровой индустрии в общем....
"он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры."
"Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".
Цирк уехал, клоуны остались.
p.s. Как же просто у подобных Гиймо корпоратов, сделал свою работу плохо и вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и извинится перед покупателями, переложил ответственность за провал игры с себя на франшизу (что, вообще не удивляет), к которой якобы люди потеряли интерес. Имхо, интерес далеко не потерян, просто люди хотят старые добрые Звёздные войны, а не тупые поделки (касаемо, имхо, всей продукции по франшизе) по мотивам с добавлением в них всяких извращений и повесточных персонажей ради повесточных персонажей.