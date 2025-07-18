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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 927 оценок

По мнению Ubisoft, провал Star Wars Outlaws связан с невысоким интересом к IP Star Wars

Gruz_ Gruz_

В прошлом году издательство Ubisoft выпустило одну из своих самых амбициозных игр с открытым миром, но не добилось ничего хорошего. Хотя Star Wars Outlaws и вызвала некоторый ажиотаж, игра так и не смогла завоевать популярность и стала одним из самых громких провалов французского игрового гиганта за последнее время.

Фактически, игра даже способствовала падению котировок акций Ubisoft и продолжает вызывать дискуссии по сей день. Во время недавнего собрания акционеров вновь зашла речь о провале Star Wars Outlaws, и генеральный директор Ubisoft очень странно прокомментировал проблему. В частности, акционеры хотели узнать, какие выводы сделало французское издательство после этого провала.

Несмотря на то что генеральный директор признал, что Star Wars Outlaws столкнулась с проблемами дизайна, он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры.

Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".

— Ив Гиймо

Последние заявления Ив Гиймо особенно интересны тем, что в прошлом году они точно так же перекладывали вину на ожидания игроков.

Даже несмотря на то, что противоречивость серии по-прежнему остается неоспоримой, Star Wars Outlaws тоже была далеко не идеальным релизом. В игре было множество багов, плохая анимация и в целом недостаток полировки.

39
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
MaxxHouse303

В общем для Sonnyk подкинули очередной разбор :D

10
Slow Slade Snow Snake

когда в гиймо какое-то наступил

10
Etteri
7
0ncnjqybr
14
Madiark

С чем угодно но не с фем sjw скамом

7
Пользователь ВКонтакте

Связана, с неинтересным главным персонажем. // Александр Дельтазавр

6
SexualHarassmentPanda

Такой отмазкой можно любой фейл оправдывать :DDD. В далёком 77 году франшиза была максимально раскручена что ли? При бюджете в 11 лямов малыш Джордж на новом ip собрал по миру пол миллиарда. Тут же я так понимаю ситуация получилась максимально противоположная :D

Почему тогда экспедиция 33 собрала больше чем звёздные войны? Это какакая-то дико хайповая франшиза что ли?

в том же 2024 вышли Black Myth: Wukong и Stellar Blade это типо дахрена раскрученные франчайзы?

Когда выходил Baldurse Gate 3 франшиза была на пике своей популярности я правильно понимаю?

У акционеров хотя бы свои персональные консультанты/аналитики есть или они просто приходят и каждому слову гилемо верят?


Если франшиза уже находиться в стадии упадка и вся фан база разбежалась нафига вы тогда в этой вселенной игру начали делать? Ради рофлов что ли? А что они инвесторам говорили перед тем как начать выпрашивать деньги на игру по мёртвой франшизе?

Франшиза киберпанка тоже я так понимаю была максимально раскручена до выхода игры? Кто-нибудь позвоните срочно в quantic dream и скажите им что бы прекращали там разработку эклипса а то специалисты из Ubisoft тут разобрались в том, что франшиза то дохлая оказывается.

6
Лорд Малак

Ну да, ну да. Это не вы кал сделали, это аудитория опять не та.

6
digitalkid
6
SGate

Хорошо что главный персонаж не чернокожий чубака, иначе заявили бы, что невысокие предпочтения к игре возникли по причине отсутствия интереса к игровой индустрии в общем....

4
AllConforD

"он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры."

"Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".

Цирк уехал, клоуны остались.

p.s. Как же просто у подобных Гиймо корпоратов, сделал свою работу плохо и вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и извинится перед покупателями, переложил ответственность за провал игры с себя на франшизу (что, вообще не удивляет), к которой якобы люди потеряли интерес. Имхо, интерес далеко не потерян, просто люди хотят старые добрые Звёздные войны, а не тупые поделки (касаемо, имхо, всей продукции по франшизе) по мотивам с добавлением в них всяких извращений и повесточных персонажей ради повесточных персонажей.

3
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