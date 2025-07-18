По мнению Ubisoft, провал Star Wars Outlaws связан с падением интереса к франшизе Star Wars

В прошлом году издательство Ubisoft выпустило одну из своих самых амбициозных игр с открытым миром, но не добилось ничего хорошего. Хотя Star Wars Outlaws и вызвала некоторый ажиотаж, игра так и не смогла завоевать популярность и стала одним из самых громких провалов французского игрового гиганта за последнее время.
Фактически, игра даже способствовала падению котировок акций Ubisoft и продолжает вызывать дискуссии по сей день. Во время недавнего собрания акционеров вновь зашла речь о провале Star Wars Outlaws, и генеральный директор Ubisoft очень странно прокомментировал проблему. В частности, акционеры хотели узнать, какие выводы сделало французское издательство после этого провала.
Несмотря на то что генеральный директор признал, что Star Wars Outlaws столкнулась с проблемами дизайна, он указал на общее состояние франшизs Star Wars как на основную причину провала игры.
Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".
— Ив Гиймо
Последние заявления Ив Гиймо особенно интересны тем, что в прошлом году они точно так же перекладывали вину на ожидания игроков.
Даже несмотря на то, что противоречивость серии по-прежнему остается неоспоримой, Star Wars Outlaws тоже была далеко не идеальным релизом. В игре было множество багов, плохая анимация и в целом недостаток полировки.
Такой отмазкой можно любой фейл оправдывать :DDD. В далёком 77 году франшиза была максимально раскручена что ли? При бюджете в 11 лямов малыш Джордж на новом ip собрал по миру пол миллиарда. Тут же я так понимаю ситуация получилась максимально противоположная :D
Почему тогда экспедиция 33 собрала больше чем звёздные войны? Это какакая-то дико хайповая франшиза что ли?
в том же 2024 вышли Black Myth: Wukong и Stellar Blade это типо дахрена раскрученные франчайзы?
Когда выходил Baldurse Gate 3 франшиза была на пике своей популярности я правильно понимаю?
У акционеров хотя бы свои персональные консультанты/аналитики есть или они просто приходят и каждому слову гилемо верят?
Если франшиза уже находиться в стадии упадка и вся фан база разбежалась нафига вы тогда в этой вселенной игру начали делать? Ради рофлов что ли? А что они инвесторам говорили перед тем как начать выпрашивать деньги на игру по мёртвой франшизе?
Франшиза киберпанка тоже я так понимаю была максимально раскручена до выхода игры? Кто-нибудь позвоните срочно в quantic dream и скажите им что бы прекращали там разработку эклипса а то специалисты из Ubisoft тут разобрались в том, что франшиза то дохлая оказывается.
Всё по делу сказал
не говоря уже о том что в Игре нечего такого уникального что могло бы залечь заинтересовать игрока нет
когда в гиймо какое-то наступил
В общем для Sonnyk подкинули очередной разбор :D
Стар Варс Аутист конечно плохая игра и юбики не лучше, но и обидчивая плакса Sonnyk пусть валит в эту же мусорку :)
Ну да, ну да. Это не вы кал сделали, это аудитория опять не та.
игруха как раз норм, сюжетку прошёл с удовольствием
С чем угодно но не с фем sjw скамом
Если и вправду было так, точно бы поиграл в нее)
"он указал на общее состояние IP Star Wars как на основную причину провала игры."
"Outlaws вышла в то время, когда бренд, к которому она относится, переживал не лучшие времена".
Цирк уехал, клоуны остались.
p.s. Как же просто у подобных Гиймо корпоратов, сделал свою работу плохо и вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и извинится перед покупателями, переложил ответственность за провал игры с себя на франшизу (что, вообще не удивляет), к которой якобы люди потеряли интерес. Имхо, интерес далеко не потерян, просто люди хотят старые добрые Звёздные войны, а не тупые поделки (касаемо, имхо, всей продукции по франшизе) по мотивам с добавлением в них всяких извращений и повесточных персонажей ради повесточных персонажей.
Связана, с неинтересным главным персонажем. // Александр Дельтазавр
Хорошо что главный персонаж не чернокожий чубака, иначе заявили бы, что невысокие предпочтения к игре возникли по причине отсутствия интереса к игровой индустрии в общем....
да была бы НГ симпатичной и хоть немного интересной Игра протянула бы чуть дольше