По словам инсайдера Тома Хендерсона, релиз Star Wars Outlaws состоится в мае

Некоторое время назад Ubisoft анонсировала и представила Star Wars Outlaws. Действие игры с открытым миром, основанной на лицензии Lucasfilm Games, разворачивается во вселенной «Звездных войн».
Кроме того, мы знали, что игра должна быть выпущена в неустановленную дату в 2024 году на ПК и консолях текущего поколения. Однако известный инсайдер Том Хендерсон назвал вероятную дату выхода. И судя по тому, что он довольно точен в своих прогнозах, особенно когда дело касается Ubisoft, у нас есть для вас интересные новости.
По словам Хендерсона, Star Wars: Outlaws дебютируют в мае этого года. Игра фактически готова, но еще вносятся последние штрихи, вероятно, направленные на устранение как можно большего количества ошибок перед предстоящей премьерой. В игре мы возьмём под управлением контрабандистку Кей Весс, которая вместе со своим товарищем Никсом пытается совершить большое ограбление в галактике. Мы будем путешествовать по разным планетам, сражаться с Империей и другими врагами, меняя при этом стороны конфликта.
Так что, если информация, полученная Хендерсоном, окажется правдивой, мы сможем сыграть в эту чрезвычайно многообещающую и красивую игру до летнего сезона, когда в индустрии наблюдается затишье.
11 мая
Так быстро? Отвык я от таких быстрых релизов, обычно после анонса ещё год-два-три -... ждать приходится
Сейчас многие игры делают в тихую чтобы её не засрали раньше времени или просто не забыли спустя сколько лет
May 4th?
...во внутриигровом магазине. Видимо забыл уточнить инсайдер:)
Никаких надежд на игру нет. Что Лукасы, что Юбики - обладают такой смердящей репутацией, что подобное "сотрудничество" может даже превзойти накал дебилизма их прошлых работ. Чую, будет очередная девочкина фантазия о не-такой-как-все зумерской тле, шатающей мир угнетателей кого-то где-то. Если Рей украла фамилию Скайвокер, то эта Кей наверное в конце станет Соло и улетит на Тысячекратно Переваренном Орле помогать Асоке собирать девичий Орден Джедаек:))))