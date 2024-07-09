По словам Massive, в Star Wars Outlaws есть случайные события "каждые 2-3 минуты"

Между заданиями Синдиката, мини-играми и исследованиями в Star Wars Outlaws от Massive происходит много всего. Каждая из ее лун и планет большая, и для того, чтобы пересечь Тошару в одиночку, требуется около четырех-пяти минут полета на спидере. Это будут не пустые пространства, поскольку креативный директор Джулиан Герити пообещал множество отвлекающих факторов.
К ним относятся случайные события, происходящие как на планете, так и на орбите.
Каждые две-три минуты что-то происходит, будь то засада или арест империей гражданских лиц или сражение с преступными синдикатами. И вам решать, хотите ли вы ввязываться или нет.
Одно из них было продемонстрировано во время показа игрового процесса на Ubisoft Forward, когда Кей Весс спасает корабль пайков от космических пиратов. Конечно, есть опасения по поводу раздувания, даже если Massive заявила, что не хочет, чтобы Outlaws заняла слишком много времени у игроков на прохождение. Герити отмечает, что команда учитывала это с самого начала.
Мы не хотим, чтобы все было просто большим ради масштаба. Нам нужно, чтобы это было сдержанно, всегда весело, всегда предлагало разные занятия.
Директор игры Матиас Карлсон добавляет:
Речь идет о калибровке размера по содержанию. Когда вы видите что-то, что нарушает шаблон, что выделяется по какой-то причине, вы идете туда и исследуете, и это повторяется достаточно часто. Мы также следим за тем, чтобы задания, индивидуальный контент игры, использовали это, чтобы это не ощущалось как отдельный опыт, но все было единым целым.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
О нет, только не это...
Ой, да ладно. Ну будут рандомные неписи раз в несколько минут чистить друг другу морды, так это было в той же ГТА 3, вышедшей 23 года назад.
Ну а что? Это же архетипичный пример "рандомного события".
"- Недавно мне повстречалас парочка грязевых крабов
- отвратительные создания"
И так каждые 2-3 минуты...
чел что ты гонишь, где рокстар и где юбисофт
случайные события "каждые 2-3 минуты"
это как в фар край 5 от тех же юбисовт, хочешь спокойно ехать по дороге и каждые 100 метров тебе на встречу то пума, то медведь то фанатики с пленными
Звучит неплохо главное чтобы была хорошая реализация
Надеюсь, у них получится сделать хорошую игру
Как в смуте? Учились у лучших.