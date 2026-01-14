Подписчики PC Game Pass не могут загрузить Star Wars Outlaws

Появление фантастического экшена от Ubisoft в каталоге Xbox Game Pass омрачилось техническими проблемами. Пользователи персональных компьютеров сообщают о невозможности скачать или запустить игру, которая уже должна быть доступна в рамках подписки.

При попытке начать установку на экране появляется сообщение об ошибке загрузки контента. Проверка работоспособности через приложение PC Game Pass подтверждает, что файлы игры на данный момент недоступны для скачивания. В то же время на консолях Xbox подобных трудностей не наблюдается, и проект работает корректно.

Предполагается, что проблема связана с несвоевременным обновлением клиента Ubisoft Connect. Для запуска игр издателя через сервис Microsoft требуется установка этого дополнительного программного обеспечения, однако в самом приложении пока отсутствует необходимая интеграция для Star Wars Outlaws из подписки. Игрокам остается ожидать реакции издателя и выхода соответствующего исправления.