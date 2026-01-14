ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 1 009 оценок

Подписчики PC Game Pass не могут загрузить Star Wars Outlaws

Extor Menoger Extor Menoger

Появление фантастического экшена от Ubisoft в каталоге Xbox Game Pass омрачилось техническими проблемами. Пользователи персональных компьютеров сообщают о невозможности скачать или запустить игру, которая уже должна быть доступна в рамках подписки.

При попытке начать установку на экране появляется сообщение об ошибке загрузки контента. Проверка работоспособности через приложение PC Game Pass подтверждает, что файлы игры на данный момент недоступны для скачивания. В то же время на консолях Xbox подобных трудностей не наблюдается, и проект работает корректно.

Предполагается, что проблема связана с несвоевременным обновлением клиента Ubisoft Connect. Для запуска игр издателя через сервис Microsoft требуется установка этого дополнительного программного обеспечения, однако в самом приложении пока отсутствует необходимая интеграция для Star Wars Outlaws из подписки. Игрокам остается ожидать реакции издателя и выхода соответствующего исправления.

Комментарии:  9
MNM 777

ААААААА игра

CheckDevNull
-ААААААА- Игра
Мясо с майонезом

завтра на работу хватит играть

ОгурчикЮрец

Блин, этот взгляд, прямо в душу смотрит.

SexualHarassmentPanda

Да им повезло по факту

ОгурчикЮрец

Так купи игру и будет игра в подписках :D

Это же Ubisoft.

sa1958

Во как.

WerGC

не хер халявить

PuaJl4eJl

Я ее помнится за 300лир прошел по месячной подписке U+ через этот гейпасс)