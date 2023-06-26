Появится ли Сила в Star Wars Outlaws? Massive Entertainment дала ответ на этот вопрос ©

Одной из самых неожиданных новинок, которая появилась на последней летней конференции, однозначно можно назвать Star Wars Outlaws. Новый проект, разрабатываемый авторами The Division 2, выглядит действительно амбициозным.

Игра от Massive Entertainment станет первой игрой с открытым миром во вселенной Star Wars. Но когда разговор заходит о "Звездных войнах", становится практически невозможно отделить их от того, что, по меткому определению Оби Вана в "Новой надежде", называется "энергией, которая соединяет галактику". То есть Силы.

На первых геймплейных кадрах нам показали главную героиню Кей Весс, разбойницу в поисках свободы, которой предстоит перехитрить Империю и преступные синдикаты галактики. Получается, что создатели игры намерены отойти от образа джедаев и Силы как инструмента решения наших проблем, и вместо этого показать нам одну из самых популярных галактик всех времен с уникальной точки зрения. Но значит ли это, что мы не увидим в игре упоминаний о Силе? Ответ исходит непосредственно от разработчиков: в интервью Gamereactor UK они ограничились небольшим ответом на этот вопрос.

Я имею в виду, что Сила присутствует абсолютно повсюду, верно?.

Высказывание, которое - надо сказать - не совсем точно отражает суть вопроса, но свидетельствует о том, с какой страстью команда разработчиков относится к саге, задуманной Джорджем Лукасом.

В конце концов, даже если вы не джедай, сага "Звездные войны" учит нас, что Сила течет во всем: нам остается только ждать дальнейших новых подробностей, чтобы узнать, будет ли этот вопрос углублен и с точки зрения Кей Весс.

Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.