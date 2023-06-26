Появится ли Сила в Star Wars Outlaws? Massive Entertainment дала ответ на этот вопрос

Одной из самых неожиданных новинок, которая появилась на последней летней конференции, однозначно можно назвать Star Wars Outlaws. Новый проект, разрабатываемый авторами The Division 2, выглядит действительно амбициозным.
Игра от Massive Entertainment станет первой игрой с открытым миром во вселенной Star Wars. Но когда разговор заходит о "Звездных войнах", становится практически невозможно отделить их от того, что, по меткому определению Оби Вана в "Новой надежде", называется "энергией, которая соединяет галактику". То есть Силы.
На первых геймплейных кадрах нам показали главную героиню Кей Весс, разбойницу в поисках свободы, которой предстоит перехитрить Империю и преступные синдикаты галактики. Получается, что создатели игры намерены отойти от образа джедаев и Силы как инструмента решения наших проблем, и вместо этого показать нам одну из самых популярных галактик всех времен с уникальной точки зрения. Но значит ли это, что мы не увидим в игре упоминаний о Силе? Ответ исходит непосредственно от разработчиков: в интервью Gamereactor UK они ограничились небольшим ответом на этот вопрос.
Я имею в виду, что Сила присутствует абсолютно повсюду, верно?.
Высказывание, которое - надо сказать - не совсем точно отражает суть вопроса, но свидетельствует о том, с какой страстью команда разработчиков относится к саге, задуманной Джорджем Лукасом.
В конце концов, даже если вы не джедай, сага "Звездные войны" учит нас, что Сила течет во всем: нам остается только ждать дальнейших новых подробностей, чтобы узнать, будет ли этот вопрос углублен и с точки зрения Кей Весс.
Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Тут на самом деле важно, чтобы Сила не являлась центром истории. А так, ведь очевидно, что в этом временном отрезке Империя пытается добить остатки джедаев и до контрабандистов и других нежелательных элементов им особого дела нет.
Я не особо силен в том, что нагородил Дрисней в своем неканоне, но в старой Расширенной Вселенной контрабандистов и пиратов имперцы дрючили так же как и джедаев. Корабли и базы выслеживали и зачищали, иногда даже с участием космодесанта.
Появится ли Star Wars Outlaws в Стим? 🤡
че то мне кажется это был намек на то что гг в итоге неожиданно окажется джедаем :D
У Хана Соло была Сила? Нет, ибо он обычный, в игре как раз мы будем играть за него в женском обличии. Силы не будет и она не нужна протагонисту.
Правильно, что не будет. Надоели светопалочники. В дриснеевском неканоне женщины-джедаи все как одна мэрисьюхи, игра за них будет напоминать Форчпокен. Нафиг.
А это кто именно? Там кроме Рэй никого и не было из женщин, так пишешь будто бы их там пачками и я вообще не против сильного юзера-силы женщины, просто Рей унылая, интереснее истории и персонажи нужны. Там как были одни мужики так и остались в основном, прям чтобы новых персонажей особо и нет. Да и юзеры силы просто довольно сильно доминируют в этой вселенной в отличии от обычного человека с пистолетом. Мне давно уже хотелось бы нормальную игру про юзера силы мощного на подобии Force Unleashed, но чет не делают таких к сожалению, а я бы погонял. Про рыжего немного не то.
В новой части вроде Рэй будет тренировать орден джедаек. Не знаю насколько правда, но учитывая кто рулит серией..))
Сам забил на ЗВ после 1-6 частей.
Все форсы Войн Клоунов Филони, все джедайки Падшего Ордена. Все как одна умные и мудрые, все храбрые, все сильные, все холодные к мужикам, все независимые. Ничерта форсы не доминируют, в РВ ГГВ их дрючили только так.
...Сила сильной независимой женщины