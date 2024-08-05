Раскрыта дорожная карта сезонного пропуска Star Wars Outlaws, первое сюжетное DLC выйдет осенью 2024 года

Star Wars Outlaws получила дорожную карту сезонного пропуска, в которой содержится информация о косметических наборах, сюжетных DLC и не только. На старте владельцы Season Pass смогут получить доступ к эксклюзивной миссии "Гамбит Джаббы", а также приобрести Kessel Runner Pack и косметику, которая позволит главной героине Кей Весс облачиться в культовый наряд Хана Соло.

Первое сюжетное DLC, Wild Card, выходит осенью 2024 года и посвящено проникновению на турнир по сабакку. Происходит нечто большее, чем кажется на первый взгляд, особенно когда в дело вмешивается Ландо Калриссиан. Также будут доступны два косметических набора - "Наследие охотника" и "Ронин картеля", в которых вы найдете дополнительные наряды для Кей и Никса, а также косметику для спидера и трейблейзера.

A Pirate's Fortune - второй сюжетный DLC-пак, выходящий весной 2025 года. Кей встречает космического пирата Хондо Оннака, которому, похоже, нужна ее помощь, чтобы разобраться с конкурирующей командой.