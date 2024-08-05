Раскрыта дорожная карта сезонного пропуска Star Wars Outlaws, первое сюжетное DLC выйдет осенью 2024 года

Star Wars Outlaws получила дорожную карту сезонного пропуска, в которой содержится информация о косметических наборах, сюжетных DLC и не только. На старте владельцы Season Pass смогут получить доступ к эксклюзивной миссии "Гамбит Джаббы", а также приобрести Kessel Runner Pack и косметику, которая позволит главной героине Кей Весс облачиться в культовый наряд Хана Соло.
Первое сюжетное DLC, Wild Card, выходит осенью 2024 года и посвящено проникновению на турнир по сабакку. Происходит нечто большее, чем кажется на первый взгляд, особенно когда в дело вмешивается Ландо Калриссиан. Также будут доступны два косметических набора - "Наследие охотника" и "Ронин картеля", в которых вы найдете дополнительные наряды для Кей и Никса, а также косметику для спидера и трейблейзера.
A Pirate's Fortune - второй сюжетный DLC-пак, выходящий весной 2025 года. Кей встречает космического пирата Хондо Оннака, которому, похоже, нужна ее помощь, чтобы разобраться с конкурирующей командой.
Игра на релизе сдохнет, какие еще длс
да с чего бы это, фанбоев ЗВ тьма тьмущая и им плевать на страшных баб и повестку, я даже подозреваю что будет триквел
Ну так тупоголовые школьники с ЧСВ, свято верят что раз они "даже с торрента качать не будут это гувно" то игра провалится - инфа сотка.
А в это же время во всех смыслах пососный "Аватар:Что-то там Пандора" принес чистой прибыли юбикам в районе $133 млн.
у юбисофт большая фан база так что не важно что они сделают все равно будет успешной
как милую девушку превратить в мартышку...
Не знаю... Пока что да, они выезжают за счет своей известности, но если и дальше будут скатываться, то и фанбаза станет постепенно отворачиваться от них. Игровую индустрию в целом ждет такая же картина. Кино уже скатилось... Сплошные провалы, даже затраты не окупаются. Так же участь постигнет и игровую индустрию, если не одумаются. Если они уже пускают в ход масштабные пиар кампании, иногда даже с откровенной дезинфой, это уже показывает их страх и неуверенность в продажах.
То есть оно по сути готово и уже вырезано чтобы осенью быть добавленным, неплохо
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жду не дождусь релиза, играть не во что! прошел со скуки все длс к фаркраям 5 и 6 , и даже унылое длс к аватарку(
Играть не во что? Смешно. Ежемесячно в районе десятка классных игр выходит от одних только азиатов, не учитывая весь остальной мир, а тебе играть не во что. Смех и только.
И что же там выходит такого от азиатов?