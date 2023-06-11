Раскрыты подробности истории Star Wars Outlaws, над которой работают 9 студий; геймплей покажут 12 июня ©

Анонсированная сегодня Star Wars Outlaws — это игра по «Звездным войнам», ранее подтвержденная Ubisoft, которая будет готовиться собственными силами под руководством Massive Entertainment (The Division). Помимо этого, Ubisoft также раскрыла первые подробности истории.

В разосланном пресс-релизе студия объявила, что мы увидим кадры геймплея предстоящей игры Star Wars Outlaws 12 июня во время мероприятия Ubisoft Forward. В дополнение к этому, были раскрыты первые подробности истории Star Wars Outlaws.

Благодаря разработке под руководством Massive Entertainment, Star Wars Outlaws предложит игрокам испытать галактику «Звездных войн», как никогда раньше, через оригинальную историю, действие которой происходит между «Звездными войнами: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Возвращение джедая». Пока Галактическая Империя неустанно добивается окончательного поражения Альянса повстанцев, преступный мир процветает. Поклонники будут играть за коварную мошенницу Кей Весс, которую сыграла Умберли Гонсалес, и ее верного спутника Никс, которого играет Ди Брэдли Бейкер (Звёздные войны: Бракованная партия), когда они попытаются совершить одно из величайших ограблений во Внешнем Кольце. В поисках средств, чтобы начать новую жизнь, игроки присоединятся к Кей и Никс, которые сражаются, воруют и обманывают преступные синдикаты галактики и присоединятся к самым разыскиваемым преступникам в галактике.

Вот что сказали о проекте Джулиан Герити, креативный директор Massive, и Дуглас Рейли, вице-президент Lucasfilm Games:

«Когда мы впервые придумали первую игру по «Звездным войнам» с открытым миром, мы исследовали, где и когда она может произойти, и быстро поняли, что у нас есть все необходимые ингредиенты для путешествия мошенников. Эти преступники живут под пятой Галактической Империи, но все же могут процветать, учитывая возможности, которые преступный мир открывает для людей, желающих воспользоваться беспорядками. Настало время для нового преступника сделать себе имя, и Кей Весс вписана в звезды». – Джулиан Джерити, креативный директор Massive

«С Star Wars Outlaws мы рады представить первую игру по «Звездным войнам» с по-настоящему открытым миром, с приключенческим экшеном, наполненным персонажами и планетами, как новыми, так и хорошо известными в галактике «Звездных войн». Мы тесно сотрудничали с талантливой командой Massive Entertainment, и с их многолетним опытом создания богато детализированных миров мы рады, что фанаты смогут погрузиться в фантазию мошенницы из «Звездных войн», как никогда раньше». – Дуглас Рейли, вице-президент Lucasfilm Games.

Наконец, Ubisoft подтвердила, что над этим проектом сотрудничают девять студий: Ubisoft Annecy, Бухарест, Чэнду, Милан, Монпелье, Шанхай, Торонто и Париж..