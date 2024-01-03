Раскрыты свежие детали игрового процесса Star Wars: Outlaws из превью

Французская компания Ubisoft вместе с разработчиками из студии Massive Entertainment обещают представить уже в этом году амбициозный экшен Star Wars: Outlaws. Новая игра по мотивам знаменитой саги "Звездных войн" впервые покажет мрачную сторону этой вселенной и будет полностью сосредоточена на космических наёмниках. Точная дата релиза по-прежнему остаётся в секрете, однако некоторым игровым журналистам удалось опробовать актуальную сборку игры и раскрыть несколько интересных геймплейных подробностей.
Как сообщается, журналисты смогли опробовать несколько часов реального игрового процесса Star Wars: Outlaws. Техническое состояние игры и визуальные аспекты разработчики попросили не раскрывать, поскольку они все еще работают над оптимизацией многих систем. Тем не менее редакция Kotaku отметила очень плавные и быстрые переходы между транспортными средствами и доступными локациями.
Вот все новые подробности геймплея Star Wars: Outlaws из превью:
- Действие игры разворачивается между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая".
- Игроки могут передвигаться пешком, на спидере, на корабле и легко перемещаться между планетами.
- Джабба Хатт будет выдавать квесты игроку.
- Журналисты выделили три ключевых аспекта игры: плотные города, кипящие жизнью, огромные, потрясающие, открытые пространства, а также исследование космоса на корабле.
- Игроки могут сесть на корабль и отправиться в космос без экрана загрузки.
- В игре есть как оригинальные районы, так и знаменитые места из "Звездных войн", такие как Татуин, Авика и Кимиджи.
- Сбившись с проторенной дорожки, игроки будут вознаграждены.
- В игре есть фракционная система; выполняйте квесты с различными синдикатами, чтобы повысить свою репутацию у них. Это влияет на предлагаемые ими задания и на сюжет.
- Боевая система, чем-то напоминает The Division. Главная героиня Кей не обладает способностями джедая, поэтому ей приходится полагаться на своих друзей - милого инопланетного спутника по имени Никс и дроида-коммандос по имени НД-5.
- Главная героиня Кей - негодяйка, которой не составляет труда воровать, общаться с преступниками из преступного мира и обманывать людей.
- Сюжетная завязка: Кей пытается совершить одно из самых крупных ограблений в галактике.
Star Wars Outlaws создается для ПК и консолей. Если верить слухам, экшен доберётся до релиза в конце этого года.
Лупите Starfield не переставая!!
дисней снял столько новых фильмов и все равно никто не хочет брать за основу новые временные отрезки и лезть в это болото
Ну, чисто на словах звучит отлично. И такое впечатление будто они в игре явно использовали наработки многострадальной beyond good and evil 2.
Это так похоже на Beyond Good and Evil 2 ))