Разработчик Star Wars Outlaws объяснил, почему вместо обычных картриджей в Switch 2 используется игровая ключ-карта

Версия Star Wars Outlaws для Switch 2 использует игровую ключ-карту вместо традиционного картриджа, и, по словам одного из разработчиков, это решение было продиктовано ограничениями аппаратного обеспечения, а не мерами по сокращению затрат.

Разговор начался, когда Digital Foundry затронула тему физического релиза игры. Джон Линнеман предположил, что издатели просто хотят избежать затрат на более быстрые картриджи, но Роб Бантин из Ubisoft, звукорежиссер движка Snowdrop, изложил другое мнение.

Snowdrop в значительной степени полагается на потоковую передачу данных с диска для своих открытых миров, и мы обнаружили, что карты Switch 2 просто не обеспечивают необходимую нам производительность при требуемом качестве. Я не помню, чтобы стоимость карт когда-либо обсуждалась — вероятно, потому что это было неактуально, — объяснил Бантин в соцсети.

Кроме того, он пояснил, что изначально игру разрабатывали для платформ с SSD-накопителями, как PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Поскольку физические карты Switch 2 не могли справиться с высокими требованиями движка к потоковой передаче данных, Ubisoft предпочла использовать именно ключ-карту, чтобы игра запускалась с более быстрого внутреннего хранилища консоли.

Nintendo Switch 2 поддерживает три различных типа картриджей: карты с полной версией игры, кроссплатформенные карты, совместимые с обоими поколениями, и игровые ключ-карты. В случае с Star Wars Outlaws последний вариант был единственной возможностью обеспечить равную производительность с другими системами. Несмотря на компромисс, порт Star Wars Outlaws для Switch 2 был хорошо принят и успешно конкурирует с версиями для PlayStation и Xbox.