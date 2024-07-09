Разработчик Star Wars Outlaws заявляет, что планеты не будут доступны мгновенно, исследование "крайне приветствуется"

Хотя на прохождение Star Wars Outlaws от Massive Entertainment не понадобится слишком много времени, это все равно значительный опыт открытого мира. Игроки могут исследовать пять планет и лун — Тошара, Акива, Киджими, Кантоника и Татуин. Однако сначала им нужно будет разблокировать их.
В разговоре с IGN директор повествования Навид Хавари рассказал больше подробностей.
Есть очень структурированное вступление, которое приводит вас к аварийной посадке на Тошаре, луне, которую мы создали с LucasFilm Games. И как только вы закончите своего рода линейное повествование на Тошаре, другие планеты откроются, и игра станет полностью нелинейной, и вы сможете исследовать эти миры в любом порядке, в котором захотите.
Если вы хотите остаться на Тошаре и далее исследовать планету, там есть что посмотреть. Креативный директор Джулиан Герити подтвердил, что пересечение луны на спидере займет примерно четыре-пять минут, и на протяжении всего этого времени вас будет много что отвлекать. Однако, в отличие от обычного опыта открытого мира Ubisoft, вы не увидите, как карта загорается значками. Вместо этого вам придется выходить и исследовать окружение.
Кей не видела галактику. Она не знает всего. Когда вы впервые приезжаете на Тошару, у вас есть карта, на которой вы можете видеть горы и все такое, но именно открытия дают вам больше информации.
Креативный директор Джулиан Герити также отмечает, что игрокам придется «идти на определенный риск», чтобы собрать информацию.
Вам придется пойти в кантину, и вы сможете подслушать и уловить некоторые разговоры, которые приведут вас к другому месту, которое откроет вам место в открытом мире, куда вам нужно добраться на спидере. И будет туман войны, который вы сможете развеять, и именно там ваше любопытство откроет вам еще больше.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на Xbox Series X/S, PC и PS5. Недавно игра ушла на золото.
Ну если будет стимул и интерес исследовать карту, вай нот?
Звучит вкусно, конечно, но надо смотреть на релизе, что там на самом деле. Всё-таки нынче разработчики западные те ещё сказочники.