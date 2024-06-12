Разработчики Star Wars Outlaws ответили на сравнение с Uncharted на фоне негативных отзывов журналистов

В интервью VGC креативному директору Star Wars Outlaws Джулиану Джерайти был задан вопрос о негативной реакции некоторых журналистов во время предварительных просмотров. Разработчик пояснил, что он еще не анализировал их из-за нехватки времени. Однако он приветствовал неожиданные сравнения с Uncharted от Naughty Dog. Разработчик утверждает, что Ubisoft состряпала «в целом захватывающую игру», но была показана только ее часть.
«Для меня это не обязательно была наша точка отсчёта. Но это замечательная игра, так что если вы собираетесь сравниваться с чем-то, это должна быть лучшая игра в отрасли. Naughty Dog и то, что они делают, абсолютно гениальны, так что я приму это, но это не было отправной точкой», — говорит Джулиан.
Короткая демоверсия Star Wars Outlaws должна была быть подготовлена таким образом, чтобы показать максимально разнообразный объем контента. Это отвлекло внимание от таких важных элементов, как моменты открытого мира, которых жаждали фанаты. Так что это было не что иное, как «стартер» и далеко от основного блюда.
«Нам пришлось выбрать что-то продолжительностью 20 минут, небольшое, с большим разнообразием, множеством репрезентативных систем, но не открытый мир, потому что мы собираемся показать это во время тура по студии, на предварительном мероприятии».
Предварительные отзывы до сих пор были довольно противоречивыми. Некоторые назвали демо скучной, в то время как другие обвинили Ubisoft в том, что она выбрала безопасный путь. Похоже, многие предварительные отзывы сходятся во мнении, что она просто не дала всего, чего ожидали фанаты. Однако финальный релиз может оказаться намного лучше раскритикованной ранней демоверсии.
до качества ND юби далеко, ND делают от души и для респекта, Ubi это поп и маркетинг. ND - качество Ubi - количество
Юбисофт именно стряпает игры, а не делает.
Журналистам зато Dragon Age понравилась.)))
Игра которая насрала на старые части. Где РПГ тупо нет. Где есть море повестки. Где тупое заклинивание. Понравилась...
Вы хоть текст проверяйте
для меня сравнивания с анчем - это плохой показатель - анч если честно не рыба не мясо.