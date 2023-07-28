Разработчики Star Wars Outlaws рассказали о системе управления космическими кораблями

В последнее время компания Ubisoft, если вы еще не заметили, активно использует свои возможности и показывает, насколько велики ее возможности. Сейчас она сотрудничает с рядом самых крупных IP-компаний в мире, создавая игры, действие которых происходит в их мирах и вселенных. Среди них одна из самых интересных - Star Wars Outlaws. События игры будут разворачиваться во времена оригинальной трилогии, но в центре внимания окажется грязная подноготная далекой-далекой галактики. Дополняет сюжет игры тот факт, что вам предстоит сражаться как на земле, так и в космосе.
Космические сражения - не новинка для игр этой франшизы, но они всегда разнятся по своей глубине. В беседе с креативным директором Star Wars Outlaws Джулианом Герайти (Julian Gerighty) IGN задал вопросы о том, что именно ждет геймеров в космических баталиях:
"Что касается сражений в космосе, то в данном случае мы очень тесно работаем вместе с теми командами из Ubisoft, которые в прошлом уже создавали аркадные леталки и боевые симуляторы. И главным для нас было то, как сделать этот процесс как можно более доступным, так как движение в условиях полной 360-градусной среды - довольно сложная задача. Речь идет о том, чтобы снизить темп, но сделать так, чтобы каждое сражение было очень напряженным и взрывоопасным одновременно. Поэтому мы стремились не только к сражениям, но и к исследованию космоса. В боевой части все очень доступно. В игре есть управление камерой захвата, при нажатии на которую вы автоматически преследуете врага, при этом речь идет только о точности стрельбы. Поэтому во время боя многие движения становятся намного проще. И у вас будут как мелкомасштабные сражения, так и очень масштабные".
Как отметил другой член группы разработчиков, судно также можно будет настраивать по своему усмотрению, но при этом оно будет хранить свои тайны и историю, которые вы сможете изучить:
"Мы много говорили об этом с Lucasfilm Games: дом негодяя - это его корабль. Именно здесь они питаются, живут и развлекаются. Так что мы имеем дело с аспектом "собачьих боев", и это очень важная часть игры. Но еще мы хотим сказать, что на корабле можно общаться с персонажами, изучать... в корабле хранятся тайны, связанные с его историей и прочим. Мы с нетерпением ждем, когда игроки смогут познакомиться с ним".
Похоже, что на корабле можно будет окунуться в интригующую атмосферу сразу после выхода игры.
Ну круть наверное, на деле увидим)
Опять вышки и блокпосты)))