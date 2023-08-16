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Star Wars: Outlaws 2024 г.
7.3 174 оценки

Разработчики Star Wars Outlaws рассказали про развитие сюжета и концовки

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monk70
Новости

У Ubisoft Massive есть более подробная информация об истории Star Wars Outlaws, которая, как известно, происходит между фильмами «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Звездные войны: Возвращение джедая».

В интервью Game Informer режиссёр Star Wars Outlaws Навид Хавари сообщил, что команда разрабатывает историю так, чтобы она вписывалась в общую вселенную «Звёздных войн», но также рассказывала свою историю. история. Решения играют здесь не менее важную роль, чем приверженность превоисточнику.

«Для нас все дело в аутентичности и передаче истории, которая вписывается в галактику «Звездных войн» и более широкое повествование поколений, на разработку которого Lucasfilm потратила десятилетия», — сказал Хавари. «Что касается вариантов диалога, они определенным образом повлияют на ваш игровой опыт, в частности, на репутацию Кей».

В конечном счете, это также влияет на финал, хотя Хавари не стал уточнят сколько всего будет концовок. Опять же, акцент делается на аутентичности и важности всего, что в конечном итоге вписывается в общую историю «Звездных войн».

«Для нас и Lucasfilm Games аутентичность имеет первостепенное значение, поэтому мы должны убедиться, что история Кей вписывается в огромную галактику «Звездных войн». Сама концовка, на наш взгляд, имеет определенные ключевые моменты, которых нужно было достичь. Это изменение связано с системой репутации, поэтому у каждого игрока будет свой профиль своей репутации в разных синдикатах на протяжении всей игры, и вы увидите, как это отражается на протяжении всей истории».

Действие Outlaws разворачиваются между событиями «Звездных войн: Империя наносит ответный удар» и «Звездных войн: Возвращение джедая» во времена, когда Галактическая Империя неустанно стремится нанести окончательное поражение Альянсу повстанцев. В ней Кей возьмет на себя рискованные и полезные миссии преступных синдикатов галактики, пока она ищет средства, чтобы начать новую жизнь.

Star Wars Outlaws выйдет в 2024 году на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ilyakingcud

Жду, люблю вселенную звездных война!

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