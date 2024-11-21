Разработчики Star Wars Outlaws решили избавиться от обязательного стелса

Если вас когда-нибудь раздражала необходимость перезапускать миссию в Star Wars Outlaws из-за того, что вы попались в момент, когда нужно было действовать осторожно, то вы, конечно, не один такой.
Многие жаловались на это Ubisoft, и разработчики решили прислушаться к пожеланиям сообщества: теперь, когда такое произойдет, миссия больше не будет перезапускаться. Вы просто сможете использовать свой бластер, чтобы расстрелять всех «почти в каждом» случае.
Об этом рассказал креативный директор игры Дрю Речнер (Drew Rechner) на официальном сайте игры:
Выбор игрока всегда был одним из столпов Star Wars Outlaws, но, прислушавшись к отзывам сообщества, мы поняли, что можем сделать больше, чтобы предоставить еще больше свободы. Такие ограничения, как «Не поднимай тревогу» или «Не попадись» в миссиях, вынуждали игроков придерживаться скрытного стиля, ограничивая выбор, использовать или нет боевые действия. В результате некоторые миссии могли показаться разочаровывающими или несправедливыми. Кроме того, мы поняли, что механика обнаружения иногда была непредсказуемой и непоследовательной. Как вы знаете, обновление 1.4.0 принесет самые значительные улучшения в этом отношении, и ниже я расскажу об этом подробнее.
Первым шагом в расширении возможностей игрока стало удаление обязательного стелса почти из всех миссий. Это не означает, что режим скрытности больше не является жизнеспособным вариантом, или даже предпочтительным в некоторых случаях. Вместо этого, если вас поймают, когда вы прятались, цель не будет провалена, и не произойдет перезапуск с последней контрольной точки. Наоборот, переход к бою будет плавным. Мы знаем, что многим из вас нравится играть в стелс-игры, поэтому для нас было важно сохранить этот стиль игры, но при этом дать вам свободу выбора, как подходить к каждой миссии. В конце концов, у вас будет выбор: действовать под прикрытием, вступить в прямой бой или - что мне больше всего нравится - скрываться до тех пор, пока вас не обнаружат, а затем взрывать все вокруг, чтобы скрыться.
Обновление 1.4 выйдет сегодня, 21 ноября, вместе с первым DLC-пакетом *Wild Card* и запуском игры в Steam. Кроме того, благодаря обновлению появится возможность сражаться в районах синдиката, «где раньше можно было действовать только скрытно».
Когда одна из корневых систем сломана на этапе проектирования, конечно они не смогут её починить и по этому проще выключить. Даже у коллег по ассасинам подсмотреть не смогли, ну что за позор Юбисофт?
юбы обосрались когда дали делать игру со стелсом авторам дивижн
Так они не отключили, а переделали, дав выбор.
Меня больше кумарит, что когда ты проходишь какую-то миссию и допустим тебя обнаруживают такое ощущение, что играешь не в Звёздные войны, а в какую-то аркадку типа Серьёзного Сэма, когда враги со всех щелей начинают на тебя переть тупо нескончаемым потоком и их порой нереально всех замочить, в игре тупо дисбаланс какой-то. Кроме того картинка в игре вообще полная параша и отсутствует оптимизация как таковая, графона нет зато хавает иной раз под 17гб видеопамяти в 4к и это без лучей. К тому же это вторая игра от юбиков, которая судя по всему бокопорит на вин11 24Н2. Аватара никак непофиксят, игра крашится и тут тоже периодические вылеты на ровном месте и когда такой вылет в напряжённом моменте когда вот-вот уже прошёл почти миссию, то это звиздец как выбешивает
Изначально этот душный стелс было ошибкой делать.
Они в стелсе решили игрока избавить от стелса? Да эти ребята гении. На самом деле многие просили как раз убрать скриптовое превращение игры в шутан)