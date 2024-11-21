Разработчики Star Wars Outlaws решили избавиться от обязательного стелса

Если вас когда-нибудь раздражала необходимость перезапускать миссию в Star Wars Outlaws из-за того, что вы попались в момент, когда нужно было действовать осторожно, то вы, конечно, не один такой.

Многие жаловались на это Ubisoft, и разработчики решили прислушаться к пожеланиям сообщества: теперь, когда такое произойдет, миссия больше не будет перезапускаться. Вы просто сможете использовать свой бластер, чтобы расстрелять всех «почти в каждом» случае.

Об этом рассказал креативный директор игры Дрю Речнер (Drew Rechner) на официальном сайте игры:

Выбор игрока всегда был одним из столпов Star Wars Outlaws, но, прислушавшись к отзывам сообщества, мы поняли, что можем сделать больше, чтобы предоставить еще больше свободы. Такие ограничения, как «Не поднимай тревогу» или «Не попадись» в миссиях, вынуждали игроков придерживаться скрытного стиля, ограничивая выбор, использовать или нет боевые действия. В результате некоторые миссии могли показаться разочаровывающими или несправедливыми. Кроме того, мы поняли, что механика обнаружения иногда была непредсказуемой и непоследовательной. Как вы знаете, обновление 1.4.0 принесет самые значительные улучшения в этом отношении, и ниже я расскажу об этом подробнее.



Первым шагом в расширении возможностей игрока стало удаление обязательного стелса почти из всех миссий. Это не означает, что режим скрытности больше не является жизнеспособным вариантом, или даже предпочтительным в некоторых случаях. Вместо этого, если вас поймают, когда вы прятались, цель не будет провалена, и не произойдет перезапуск с последней контрольной точки. Наоборот, переход к бою будет плавным. Мы знаем, что многим из вас нравится играть в стелс-игры, поэтому для нас было важно сохранить этот стиль игры, но при этом дать вам свободу выбора, как подходить к каждой миссии. В конце концов, у вас будет выбор: действовать под прикрытием, вступить в прямой бой или - что мне больше всего нравится - скрываться до тех пор, пока вас не обнаружат, а затем взрывать все вокруг, чтобы скрыться.

Обновление 1.4 выйдет сегодня, 21 ноября, вместе с первым DLC-пакетом *Wild Card* и запуском игры в Steam. Кроме того, благодаря обновлению появится возможность сражаться в районах синдиката, «где раньше можно было действовать только скрытно».