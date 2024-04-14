Рейтинг ESRB для Star Wars Outlaws раскрывает подробности о фракциях, репутации и боях и подтверждает акцент на стелс

ESRB выдала возрастной рейтинг для Star Wars Outlaws на PS5, Xbox Series S|X и ПК, раскрывающий подробности о фракциях, репутации и боях и подтверждающий некоторые мини-игры.
Star Wars Outlaws — это приключенческий боевик, в котором игроки могут взять на себя роль преступника, путешествующего по коварному преступному миру «Звездных войн». В игре присутствует открытый мир, который предоставляет игрокам миссии и задания для различных преступных группировок.
Динамика игрового процесса Star Wars Outlaws включает в себя целый ряд действий: от скрытного проникновения на хорошо охраняемые территории до интенсивных бластерных сражений с враждебными противниками. При выполнении миссий игроки используют различные гаджеты и бластерное оружие, применяя тактику и стратегию, чтобы перехитрить своих противников.
Бои характеризуются футуристической перестрелкой, взрывами и криками боли, которые доставляют игрокам заряд адреналина, когда они преодолевают трудности преступного мира. Эффектные ударные тейкдауны добавляют глубины ближнему бою.
Помимо насыщенных действием миссий, в игре представлены элементы симуляции азартных игр, позволяющие игрокам делать ставки внутриигровой валютой в сабакк, карточной игре, напоминающей блэкджек, с подробными правилами. Игроки также могут участвовать в ставках на фэнтезийные гонки.
Полное описание рейтинга ESRB выглядит так.
Это приключенческий боевик от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль преступницы, путешествующей по миру вселенной «Звездных войн». Исследуя открытый мир, игроки могут принимать миссии/работы для различных преступных группировок. Большинство миссий предполагают использование скрытности, чтобы проникнуть через хорошо охраняемые территории или пробиваться сквозь врагов. Во время миссий игроки используют различные гаджеты и оружие типа бластера. Игроки могут выполнять впечатляющие удары руками, используя скрытность или ближний бой. Боевые действия сопровождаются футуристической стрельбой, взрывами и криками боли. В ходе игры игроки могут делать ставки внутриигровой валютой в сабакк, карточной игре, похожей на блэкджек, с подробными правилами; одна область позволяет игрокам делать ставки на фэнтезийные гонки, чтобы продвинуться по сюжету. В игре появляется слово «ублюдок».
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа 2024 года на PS5, Xbox Series S|X и ПК.
Star Wars Outlaws — это приключенческий боевик, который я жду с нетерпением, сам геймплей мне очень понравился. скорее бы вышла игра.
А чё там про защиту слышно, ждать торентидишен?! )))