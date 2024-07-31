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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 374 оценки

Режим исследователя Star Wars Outlaws позволит вам отключить желтую краску для ориентиров

monk70
Новости

Нередко можно увидеть игры, использующие желтую краску на интерактивных объектах и ​​элементах окружающей среды в качестве инструмента навигации для игроков, и хотя есть аргументы как за, так и против ее необходимости, похоже, что предстоящая игра Star Wars Outlaws попытается предоставить по крайней мере какое-то решение для тех, кто его ищет.

Как сообщает PC Gamer, Ubisoft подтвердила, что режим исследователя предстоящей игры с открытым миром позволит вам отключить «цвет ориентиров на основных навигационных элементах» в окружении. Режимы исследователя предлагаются в играх Ubisoft с открытым миром уже несколько лет, и игрокам предоставляется возможность изменить указания, предоставляемые играми, в пользу исследования, хотя в прошлых играх параметры режима не включали переключатель для желтой краски.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Doctor_Zloi

Такое ощущение, что просто уже из всего, из любого "пикселя" новость пытаются сделать. А тут, на сайте, ещё и баллы так заработать.
Чёт "новости" в ПГ превратились в село из слухов...

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