Режим исследователя Star Wars Outlaws позволит вам отключить желтую краску для ориентиров

Нередко можно увидеть игры, использующие желтую краску на интерактивных объектах и ​​элементах окружающей среды в качестве инструмента навигации для игроков, и хотя есть аргументы как за, так и против ее необходимости, похоже, что предстоящая игра Star Wars Outlaws попытается предоставить по крайней мере какое-то решение для тех, кто его ищет.

Как сообщает PC Gamer, Ubisoft подтвердила, что режим исследователя предстоящей игры с открытым миром позволит вам отключить «цвет ориентиров на основных навигационных элементах» в окружении. Режимы исследователя предлагаются в играх Ubisoft с открытым миром уже несколько лет, и игрокам предоставляется возможность изменить указания, предоставляемые играми, в пользу исследования, хотя в прошлых играх параметры режима не включали переключатель для желтой краски.

Star Wars Outlaws выходит 30 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.