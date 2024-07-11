Режиссер Star Wars: Outlaws рассказал, как криминальная система по образцу GTA позволяет играть с Империей в кошки-мышки

Маркетинговая кампания Star Wars: Outlaws, похоже, пошла в гору. Создатели игры все охотнее делятся подробностями об игровой механике и системах. Как уверяют создатели, их игра позволит вам уйти от сил Империи разными способами, в том числе с помощью гиперпрыжка.
Одна из наиболее широко обсуждаемых механик, которая получила распространение после анонса Outlaws, — это так называемая система преступлений, в некоторой степени смоделированная по образцу известной из серии Grand Theft Auto. Короче говоря: чем более серьезные преступления вы совершаете, тем сильнее имперские силы будут вас преследовать. В интервью IGN директор игры Матиас Карлсон рассказал, что даже элитные подразделения Штурмовиков Смерти смогут заняться преследованием героини.
Скажем, в игре не просто так существуют Штурмовики Смерти.
В отличие от более новых версий серии GTA, нашим единственным выходом будет не бежать и ждать, пока ситуация успокоится и правоохранители «забудут» о совершенных правонарушениях. Некоторые из имперских сил можно подкупить, чтобы уйти от преследования. Альтернативно, межпланетный прыжок также может быть способом побега.
На самом деле вам решать, хотите ли вы попытаться спрятаться, подкупить имперского офицера в данном городе, который немного коррумпирован, или попытаться совершить гиперпрыжок в другой космический регион. В игре будут предусмотрены широкие возможности эскалации и деэскалации подобных ситуаций.
Кроме того, система репутации, связанная с многочисленными преступными фракциями, может оказаться полезной в столкновениях с имперскими силами. Получив соответствующее признание одной из организаций, ее члены поддержат нас в борьбе с силами Императора – пока они находятся рядом.
Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа этого года. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Пошли всякие обещалки....