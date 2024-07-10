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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 360 оценок

Режиссер Star Wars Outlaws рассказал о сложностях создания игры с открытым миром по франшизе "Звездные войны"

Gruz_
Новости

Одним из ключевых тезисов компании Ubisoft относительно Star Wars Outlaws является акцент на открытом мире (или галактике?). По словам режиссер игры, это нечто новое во франшизе, а также довольно сложное для создания. Для Джулиана Герити (Julian Gerrity) создавать нечто подобное даже "страшно".

Я думаю, что в целом создавать игры очень сложно. Делать игры с открытым миром очень, очень сложно. А делать игры с открытым миром по "Звездным войнам" - это следующий уровень сложности.

Не знаю, может быть, это просто мой подход, но даже если это страшно, вы должны это сделать. Что может быть плохого в том, чтобы подать идею игры по "Звездным войнам" в Сан-Франциско, в LucasFilm Games, в старом офисе Джорджа Лукаса? [...] Если это не сработает, то это не сработает, но у вас все равно останется этот опыт".

— Джулиан Герайти, креативный директор Massive Entertainment.

Star Wars Outlaws находится в ведении студии Massive Entertainment, ответственной за франшизу The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Другими словами, они прекрасно понимают, что такое открытый мир, и знают, какие задачи нужно решать в далекой-далекой галактике.

Star Wars Outlaws выйдет в следующем месяце, 30 августа, на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

-8
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Макс Макс 007

Как бы туда запихнуть сжв-дрисню то? - поделился рассказом режиссёр Star Wars Outlaws.

5
6363

Сделайте интереснее квесты не огромный открытый мир и интересными активностями и случайными встречами и будет интересная игра в открытом мире. Да и кто вам мешал делать игру не в открытом мире?

1
tvorog8088

В квестах принеси-подай просто названия предметов заменить, сложнааа)))

-1
Gerard Shepard1

Сжв кал, не играем!

-1
Без негатива
Massive Entertainment, ответственной за франшизу The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Другими словами, они прекрасно понимают, что такое открытый мир, и знают, какие задачи нужно решать

Ахаха, разработчик аватара и ммо дрочильни рассказывает, что он понимает в открытом мире🤣 Он в свои пустые игры с одинаковыми, унылыми активностями 10 летней давности заходил? Хотя ответ очевиден)))

-3