Режиссер Star Wars Outlaws рассказал о сложностях создания игры с открытым миром по франшизе "Звездные войны"

Одним из ключевых тезисов компании Ubisoft относительно Star Wars Outlaws является акцент на открытом мире (или галактике?). По словам режиссер игры, это нечто новое во франшизе, а также довольно сложное для создания. Для Джулиана Герити (Julian Gerrity) создавать нечто подобное даже "страшно".
Я думаю, что в целом создавать игры очень сложно. Делать игры с открытым миром очень, очень сложно. А делать игры с открытым миром по "Звездным войнам" - это следующий уровень сложности.
Не знаю, может быть, это просто мой подход, но даже если это страшно, вы должны это сделать. Что может быть плохого в том, чтобы подать идею игры по "Звездным войнам" в Сан-Франциско, в LucasFilm Games, в старом офисе Джорджа Лукаса? [...] Если это не сработает, то это не сработает, но у вас все равно останется этот опыт".
— Джулиан Герайти, креативный директор Massive Entertainment.
Star Wars Outlaws находится в ведении студии Massive Entertainment, ответственной за франшизу The Division и Avatar: Frontiers of Pandora. Другими словами, они прекрасно понимают, что такое открытый мир, и знают, какие задачи нужно решать в далекой-далекой галактике.
Star Wars Outlaws выйдет в следующем месяце, 30 августа, на PC, PS5 и Xbox Series X|S.
Как бы туда запихнуть сжв-дрисню то? - поделился рассказом режиссёр Star Wars Outlaws.
Сделайте интереснее квесты не огромный открытый мир и интересными активностями и случайными встречами и будет интересная игра в открытом мире. Да и кто вам мешал делать игру не в открытом мире?
В квестах принеси-подай просто названия предметов заменить, сложнааа)))
Сжв кал, не играем!
Ахаха, разработчик аватара и ммо дрочильни рассказывает, что он понимает в открытом мире🤣 Он в свои пустые игры с одинаковыми, унылыми активностями 10 летней давности заходил? Хотя ответ очевиден)))