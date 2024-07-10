Руководство LucasFilm раскрыло причины полного отсутствия игр с открытым миром по "Звездным войнам

На протяжении десятилетий по франшизе "Звездные войны" вышло множество игр. Но даже с учетом современных технологических достижений до сих пор никто не отважился сделать игру с открытым миром. Стив Бланк, директор по контенту и стратегии франшизы Lucasfilm, объяснил, почему раньше не было игр с открытым миром по мотивам "Звездных войн":
Думаю, мы долгое время не имели игры с открытым миром по "Звездным войнам", потому что создать проект такого масштаба - это колоссальный объем работы. В мире не так много студий, которые могут создавать игры такого масштаба.
Мы всегда рады, когда Massive приходит к нам и говорит: "Вот что нам интересно сделать, вот какой дизайн игры и геймплей мы хотим". Вот о чем мы думаем в плане архетипа.
— Стив Бланк, глава отдела франшизы в LucasFilm
По словам Бланка, руководство Lucasfilm дало проекту зеленый свет во многом из-за его амбициозности.
Как рассказал креативный директор Massive Entertainment Джулиан Герети, игру презентовали как приключенческий экшен с открытым миром на тему царящего вокруг беззакония, обещая обширные локации с плавными переходами. Именно такой масштаб игры как нельзя лучше соответствовал криминальной истории в декорациях "Звездных войн".
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Короче сказал так, что ничего не сказал. Водичку налил, как и большинство директоров.
О да, это же не такая важная вещь, как ломание канонов, продвижение ЛГБТДЛБЕБ+ движения, унижения адекватных парней, и продвигание бодижиробасины (есть бодипозитив, это принятие своего тела, а есть бодижиробасина - когда всех требуешь называть себя красивой, хотя красота понятие субъективное и я вправе считать кого то некрасивым и прочее) // Муртаз Гоциридзе
Openworld маловато для ЗВ, тут, скорее, нужен жанр Opengalaxy. Вон, даже Бетесда не смогла в такое.
Ну делали бы игры меньшего маштаба.
Вот если бы главным героем они сделали Хана Соло или даже Лэндо Калриссиана, то было бы прикольно, а за СЖП играть такое себе.
Руководство Lucasfilm топит свою вселенную в собственных испражнениях. А современные "амбиции" - капля в море потенциального контента, который игнорируется Lucasfilm.
Всё уже давно создано и придумано, да так что ещё долго не смогут сотворить "открытый мир" для Звёздных войн.