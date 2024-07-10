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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 360 оценок

Руководство LucasFilm раскрыло причины полного отсутствия игр с открытым миром по "Звездным войнам

Gruz_
Новости

На протяжении десятилетий по франшизе "Звездные войны" вышло множество игр. Но даже с учетом современных технологических достижений до сих пор никто не отважился сделать игру с открытым миром. Стив Бланк, директор по контенту и стратегии франшизы Lucasfilm, объяснил, почему раньше не было игр с открытым миром по мотивам "Звездных войн":

Думаю, мы долгое время не имели игры с открытым миром по "Звездным войнам", потому что создать проект такого масштаба - это колоссальный объем работы. В мире не так много студий, которые могут создавать игры такого масштаба.

Мы всегда рады, когда Massive приходит к нам и говорит: "Вот что нам интересно сделать, вот какой дизайн игры и геймплей мы хотим". Вот о чем мы думаем в плане архетипа.

— Стив Бланк, глава отдела франшизы в LucasFilm

По словам Бланка, руководство Lucasfilm дало проекту зеленый свет во многом из-за его амбициозности.

Как рассказал креативный директор Massive Entertainment Джулиан Герети, игру презентовали как приключенческий экшен с открытым миром на тему царящего вокруг беззакония, обещая обширные локации с плавными переходами. Именно такой масштаб игры как нельзя лучше соответствовал криминальной истории в декорациях "Звездных войн".

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гемор

Короче сказал так, что ничего не сказал. Водичку налил, как и большинство директоров.

4
Пользователь ВКонтакте

О да, это же не такая важная вещь, как ломание канонов, продвижение ЛГБТДЛБЕБ+ движения, унижения адекватных парней, и продвигание бодижиробасины (есть бодипозитив, это принятие своего тела, а есть бодижиробасина - когда всех требуешь называть себя красивой, хотя красота понятие субъективное и я вправе считать кого то некрасивым и прочее) // Муртаз Гоциридзе

2
Ой извините

Openworld маловато для ЗВ, тут, скорее, нужен жанр Opengalaxy. Вон, даже Бетесда не смогла в такое.

2
XalimoV

Ну делали бы игры меньшего маштаба.

0
Саша Борцов

Вот если бы главным героем они сделали Хана Соло или даже Лэндо Калриссиана, то было бы прикольно, а за СЖП играть такое себе.

0
Аристов--Черный
По словам Бланка, руководство Lucasfilm дало проекту зеленый свет во многом из-за его амбициозности.

Руководство Lucasfilm топит свою вселенную в собственных испражнениях. А современные "амбиции" - капля в море потенциального контента, который игнорируется Lucasfilm.

Всё уже давно создано и придумано, да так что ещё долго не смогут сотворить "открытый мир" для Звёздных войн.

0