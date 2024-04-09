Сезонный пропуск Star Wars Outlaws включает два DLC с новыми историями, заданиями и локациями

Игра Star Wars Outlaws от Massive Entertainment выходит 30 августа на Xbox Series X/S, PS5 и PC, а предварительные заказы уже доступны. Разработчики рассказали о масштабах приключенческого экшена и решениях, которые могут привести к последствиям на протяжении всего сюжета. Владельцы Gold и Ultimate изданий получают три дня раннего доступа, а также сезонный пропуск.
Согласно описанию в Ubisoft Store, он включает в себя два DLC, которые появятся после запуска. Они приглашают игроков продолжить исследование "мира Star Wars Outlaws" с новыми заданиями, локациями и совершенно новыми историями. Эксклюзивная миссия для владельцев пропуска "Гамбит Джаббы" будет доступна уже на старте.
Скорее всего, "Гамбит Джаббы" имеет отношение к Джаббе Хатту, но как это может повлиять на сюжет и приключения Кей во Внешнем кольце, пока неизвестно.
И за этот урезанный кусок 💩 они просят от 70 до 130 баксов...совсем страх потеряли лягушатники.
А почему сразу кусок? Ты же игру ещё не видел. Ну а в роликах, которые уже показали, пока что игра смотрится очень вкусно. Ну а на счёт цены. Кто в здравом уме будет нынче брать игру за полную стоимость? Либо найдётся по скидке ключ активации на сайте ключей каком-нибудь, либо дождёмся распродаж со скидками 50-60%.
Что вкусного?? Зачистка аванпостов?(они там будут 100%) Будет, как и все последние игры юбиков, мусор только в другой обёртке, ну играть все равно будут тысячи игроков, хавают же атсасины последние. Хотя именно последний вроде как не плох ни супер ну уже что то.
вот то что вырезали и сделали как длс, это уже считается обрезанным куском, просто захотели дополнительно найти лохов чтоб собрать бабла
Такие скидки будут в том случае, если игра с треском провалится и онлайн упадёт до 100 человек или менее, либо ждать +2 года
Юбики в своём репертуаре. Игра ещё не вышла, но на DLC уже порезана)
Аа... ну теперь почти всё понятно, вариант с покупкой игры уже можно не рассматривать.
Жду геймплея. Стори трейлер как бы и так понятен.
Про ру озвучку слышно чего?
Озвучки точно не будет а вот субтитры под вопросом!
Думаю нет. У них на сайте написано "Ты заблудился? Мы думаем что ты находишься в РФ."
Озвучки не будет на релизе, но будут субтитры. 100% Gamevoice или Механики заделают озвучку потом.
На игры юбиков озвучек особо не делают, кому эти клоны нужны, на Хелблейд 2 и Сайлент Хил 2 точно сделают, на Сталкер 2 то же если в этом году выйдет вообще, а тут врядли.
Они уже и не скрывают, что сразу игру делят на длц😂
Они решили не выпускать игру в Steam, верно?
Через год эксклюзивности в "юбисофте" скорее всего выйдет в стиме, как и все другие новинки.
Это они у гск подсмотрели с эсклюзивными анекдотами у костра?