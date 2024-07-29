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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 373 оценки

Скоро появится финальное превью Star Wars: Outlaws, в котором Ubisoft попросила избегать спорных аспектов игры

Gutsz
Новости

Практически перед самым выходом масштабного научно-фантастического экшена Star Wars: Outlaws игра столкнулась с целой волной обоснованной критики. Многие пользователи остались разочарованными посредственным геймплеем проекта и очень слабой визуальной составляющей игры. Несмотря на это, разработчики из Ubisoft продолжают охотно делиться новыми кадрами и дают представителям СМИ возможность опробовать проект задолго до релиза. Недавно в сети появилась информация о скором выходе финального превью для Star Wars: Outlaws, где авторы попросили журналистов об одном небольшом одолжении.

Как сообщает издание Insider Gaming, последние предрелизные обзоры на Star Wars: Outlaws от мировых СМИ появятся до конца месяца, то есть уже в течение нескольких дней. В них журналистам разрешат углубиться в сюжет будущей игры и раскрыть некоторые интересные возможности игроков во время прохождения. Авторы превью вольны писать про игру всё, что угодно, но Ubisoft попросила некоторые крупные издания избегать спорных аспектов игры.

Судя по всему, речь идет о недавнем скандале с "даунгрейдом" графики в последнем геймплейном ролике. Разработчики Star Wars: Outlaws попросили журналистов в своих превью учесть тот факт, что они получают ранний билд экшена. До официального релиза игры остается еще месяц, и на выходе проект получит массивное обновление с некоторыми улучшениями и дополнительной оптимизацией.

Релиз Star Wars: Outlaws состоится 30 августа на ПК и консолях. Напомним, ранее Ubisoft озвучила весьма оптимистичные прогнозы на стартовые продажи игры.

-14
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
potemkin2021

Надо избегать не сомнительных аспектов игры а всю игру целиком, но как показывает практика хомячки едят за обе щёки и добавки просят....

10
Никому ничего

Что то типа: уважаемые авторы, вы можете писать о куче д***рьма всё что пожелаете. Только не упоминайте, что оно воняет.

5
Eios

Да кто вообще верит в эти обзорчики и превьюшки от "независимых" СМИ?) Если еще и остались такие, их можно в красную книгу занести )

Авторы превью вольны писать про игру всё, что угодно, но Ubisoft попросила некоторые крупные издания избегать спорных аспектов игры

Если о таких моментах уже спокойно в открытую пишут, то боюсь представить, что за кулисами творится...

4
Avel_N

Классика. Большие игровые СМИ- это как профсоюзы на зарплате у работодателя. Не могут сделать ничего поперек его воли, потому что иначе потеряют деньги (ну и доступ к пресс-версиям игр, приглашениям на показы и т.д).

4
tvorog8088

Не портите продажи нашей просрочки)))

3
Serj77777

Игровые журналисты,как шлюхи продажные,сегодня этим подсосам не верят даже дети.Эти превью всегда продолжение маркетинговой компании."Разработчики Star Wars: Outlaws попросили журналистов в своих превью учесть тот факт, что они получают ранний билд экшена. До официального релиза игры остается еще месяц, и на выходе проект получит массивное обновление с некоторыми улучшениями и дополнительной оптимизацией",а вот это значит,что на релизе у вас будет забагованный кусок г...на,крайне не рекомендую предзаказывать.) "Авторы превью вольны писать про игру всё, что угодно, но Ubisoft попросила некоторые крупные издания избегать спорных аспектов игры" конечно вольны,но если это будет не хвалебная ода,то в следующий раз,провинившийся не получит копию игры или рекламу на сайте и потому ,когда Ubisoft "просит",нужно быть послушными.)

3
shurasick876
но Ubisoft попросила некоторые крупные издания избегать спорных аспектов игры.

Ага, не методичка, твердо и чётко)

2