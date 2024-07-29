Скоро появится финальное превью Star Wars: Outlaws, в котором Ubisoft попросила избегать спорных аспектов игры

Практически перед самым выходом масштабного научно-фантастического экшена Star Wars: Outlaws игра столкнулась с целой волной обоснованной критики. Многие пользователи остались разочарованными посредственным геймплеем проекта и очень слабой визуальной составляющей игры. Несмотря на это, разработчики из Ubisoft продолжают охотно делиться новыми кадрами и дают представителям СМИ возможность опробовать проект задолго до релиза. Недавно в сети появилась информация о скором выходе финального превью для Star Wars: Outlaws, где авторы попросили журналистов об одном небольшом одолжении.

Как сообщает издание Insider Gaming, последние предрелизные обзоры на Star Wars: Outlaws от мировых СМИ появятся до конца месяца, то есть уже в течение нескольких дней. В них журналистам разрешат углубиться в сюжет будущей игры и раскрыть некоторые интересные возможности игроков во время прохождения. Авторы превью вольны писать про игру всё, что угодно, но Ubisoft попросила некоторые крупные издания избегать спорных аспектов игры.

Судя по всему, речь идет о недавнем скандале с "даунгрейдом" графики в последнем геймплейном ролике. Разработчики Star Wars: Outlaws попросили журналистов в своих превью учесть тот факт, что они получают ранний билд экшена. До официального релиза игры остается еще месяц, и на выходе проект получит массивное обновление с некоторыми улучшениями и дополнительной оптимизацией.

Релиз Star Wars: Outlaws состоится 30 августа на ПК и консолях. Напомним, ранее Ubisoft озвучила весьма оптимистичные прогнозы на стартовые продажи игры.