Слух: релиз экшена Star Wars: Outlaws состоится во втором квартале 2024 года

Французская компания Ubisoft в начале лета этого года анонсировала интригующий экшен от третьего лица во вселенной "Звездных войн". Проект под названием Star Wars: Outlaws предлагает игрокам удивительные приключения по галактике в духе Хана Соло, совершившего самое громкое ограбление в целой системе. Если верить последним слухам, отправиться в игровой мир "Звездных войн" можно будет уже совсем скоро.
Пользователь под ником onmykneesforluigi утверждает, что один из его знакомых работает над игрой и знаком с планами Ubisoft. Согласно его сведениям, Star Wars: Outlaws находится на завершающей стадии разработки и активно проходит тестирование. Внутренняя дата выхода экшена намечена на второй квартал 2024 года. Игру могут выпустить до июня следующего года, однако разработчики могут перенести релиз на август или даже осень, если им потребуется больше времени на оптимизацию.
Стоит отметить, что слух исходит от малоизвестного инсайдера, а значит стоит воспринимать эту информацию с большей долей скептицизма. С другой стороны, релиз Star Wars: Outlaws во втором квартале 2024 года выглядит довольно логичным. В этот период у проекта не будет серьезных конкурентов, и Ubisoft успеет подготовить рекламную компанию после выпуска Avatar: Frontiers of Pandora в декабре этого года.
Напомним, ранее авторитетный инсайдер намекал на реализацию крутой технологии быстрых загрузок в Star Wars: Outlaws.
Как отмечает onmykneesforluigi, в следующем году также ожидается релиз Nintendo Switch версии Star Wars Squadrons и несколько анонсов, связанных со вселенной "Звездных войн".
Avatar еще не перенесли?
Пускай пилят не спеша, мы подождем!!!)