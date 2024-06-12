Согласно инсайдеру, масштаб Star Wars Outlaws был значительно урезан

Недавно появилось много новой информации о геймплейных возможностях в Star Wars Outlaws. Игроков ожидает криминальный мир с исследованием различных планет, перестрелками и взаимодействием с разными фракциями. Масштаб проекта обещает быть внушительным, однако изначально разработчики планировали сделать игру огромной с открытым миром и исследованием в духе No Man's Sky.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, которому удалось пообщаться на условиях анонимности с некоторыми разработчиками из Ubisoft. Согласно их словам, Star Wars Outlaws внутри студии всегда позиционировалась как главный и масштабный блокбастер компании. По большому счёту, сейчас ничего не изменилось, однако первые планы разработчиков были намного амбициознее и экспериментальнее.
К сожалению, от многих интересных идей в Star Wars Outlaws пришлось отказаться. Если верить разработчикам, это случилось не из-за вмешательства руководства Ubisoft или чрезмерно амбициозных планов Massive Entertainment. Изменения в производстве игры были вызваны логическими соображениями. У разработчиков было слишком много концептуальных идей, которые могли бы помочь создать игру невероятных масштабов, однако тогда бы релиз не состоялся уже в этом году. Под сокращение попал общий масштаб игрового мира, который стал немного меньше по сравнению с первоначальной задумкой, а также было сокращено количество планет. В одной из первых идей разработчики хотели добавить процедурную генерацию планет и возможность их бесконечного исследования, как это реализовано в No Man's Sky. Учитывая реализацию похожей идеи в Starfield, отказ от неё точно пойдёт на пользу Star Wars Outlaws.
Напомним, ранее в сеть было опубликовано 30 минут геймплея Star Wars Outlaws.
DLC сами себя не продадут. Поняли видимо ,что фанаты Star wars схавают, решили порезать на DLC.
Ну начинается... Тут урезали, там урезали. Но что не пошли по пути унылого старфилда - хорошо. Хотя может у них бы лучше получилось.
Ну и правильно. Процедурная генерация пока что генерирует скучную фигню, как и некоторые бесталанные разработчики. Главное - не количество планет/локаций, а их качество и вдумчивая наполненность.
Ну как сказать в вышеуказанном Ноу меня скай вполне неплохо все генирировалось. Проблема в том, что такие игры обычно не имеют ни цели, ни сюжета