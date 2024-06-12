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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.8 347 оценок

Согласно инсайдеру, масштаб Star Wars Outlaws был значительно урезан

Gutsz
Новости

Недавно появилось много новой информации о геймплейных возможностях в Star Wars Outlaws. Игроков ожидает криминальный мир с исследованием различных планет, перестрелками и взаимодействием с разными фракциями. Масштаб проекта обещает быть внушительным, однако изначально разработчики планировали сделать игру огромной с открытым миром и исследованием в духе No Man's Sky.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, которому удалось пообщаться на условиях анонимности с некоторыми разработчиками из Ubisoft. Согласно их словам, Star Wars Outlaws внутри студии всегда позиционировалась как главный и масштабный блокбастер компании. По большому счёту, сейчас ничего не изменилось, однако первые планы разработчиков были намного амбициознее и экспериментальнее.

К сожалению, от многих интересных идей в Star Wars Outlaws пришлось отказаться. Если верить разработчикам, это случилось не из-за вмешательства руководства Ubisoft или чрезмерно амбициозных планов Massive Entertainment. Изменения в производстве игры были вызваны логическими соображениями. У разработчиков было слишком много концептуальных идей, которые могли бы помочь создать игру невероятных масштабов, однако тогда бы релиз не состоялся уже в этом году. Под сокращение попал общий масштаб игрового мира, который стал немного меньше по сравнению с первоначальной задумкой, а также было сокращено количество планет. В одной из первых идей разработчики хотели добавить процедурную генерацию планет и возможность их бесконечного исследования, как это реализовано в No Man's Sky. Учитывая реализацию похожей идеи в Starfield, отказ от неё точно пойдёт на пользу Star Wars Outlaws.

Напомним, ранее в сеть было опубликовано 30 минут геймплея Star Wars Outlaws.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Den1sDzen

DLC сами себя не продадут. Поняли видимо ,что фанаты Star wars схавают, решили порезать на DLC.

4
Oscilograf

Ну начинается... Тут урезали, там урезали. Но что не пошли по пути унылого старфилда - хорошо. Хотя может у них бы лучше получилось.

-1
Аристов--Черный

Ну и правильно. Процедурная генерация пока что генерирует скучную фигню, как и некоторые бесталанные разработчики. Главное - не количество планет/локаций, а их качество и вдумчивая наполненность.

-1
da2dy

Ну как сказать в вышеуказанном Ноу меня скай вполне неплохо все генирировалось. Проблема в том, что такие игры обычно не имеют ни цели, ни сюжета

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