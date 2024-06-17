Создатели Star Wars Outlaws хотят привлечь внимание к саге даже тех, кто с ней почти не знаком

Работа с крупными франшизами - это, пожалуй, обоюдоострый меч. Одновременно с практически гарантированной большой аудиторией на вас ложится огромная ответственность за оправдание ее ожиданий. Именно так обстоят дела с Star Wars Outlaws, первой игрой с открытым миром в истории одного из крупнейших мировых развлекательных брендов.
Во время Summer Game Fest у редакции Gamereactor была возможность пообщаться с Матиасом Карлсоном, директором игры. В ходе беседы он рассказал о том, как взаимоотношения и исследования являются основополагающими для достижения результата, которого вы ожидаете от столь значительного проекта.
Все начинается с наших отношений с LucasFilm Games, которая была прекрасным партнером, но и мы, разумеется, тоже провели свою работу, много исследований, чтобы разобраться в каждой "песчинке" в этой огромной вселенной "Звездных войн". Было много разговоров о том, что мы думаем, и все получилось само собой. Идея персонажа, сеттинг, да что угодно. История, детали, отсылки... Все это важно, и наша философия заключается в том, что главное - найти свое место в галактике. Мы сосредоточились на этом, а дальше все пошло своим чередом.
По мнению Карлсона, одной из задач было подготовить почву для тех, для кого это приключение по галактике станет первым. То есть для тех, кто еще не является фанатом "Звездных войн".
Мы очень взволнованы. Вам не обязательно быть фанатом "Звездных войн", чтобы насладиться этой игрой. Если вы им не являетесь, у вас все равно будет свой корабль, спидербайк, домашний питомец, вы будете исследовать все эти планеты и участвовать в великом приключении. Мы также хотим привлечь аудиторию, которая не так много знает о "Звездных войнах", и мы думаем, что многие из них станут их поклонниками. А если вы уже любите "Звездные войны", то добро пожаловать.
Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X/S.
Прямо как создатели Аколита
Зачем? Уже много фильмов, сериалов, игр, всяких лоров и прочего. Это не Вархаммер, где целый шкаф книг нужен только для Хоруса нужен
Затем – это задание дали Disney, что выдали права на использование интеллектуальной собственности о франшизе Star Wars, которые им принадлежат. Тем самым они и хотят через игру привлечь внимания к тем самым сериалам и фильмам, которые, мягко сказать, получились не очень, и оттолкнули зрителей.
Все игры с отрытым миром абсолютно одинаковые, только текстурки меняются, в год от силы 2 такие игры бывает желание пройти, слишком много времени надо.
Да порой дело даже не во времени. Именно пройти сюжет это чуть больше средней коридорной, допы именно самостоятельные, а не те что игра генерирует порой +- столько же. Тут дело в объёме, даже на психологическом уровне открывается карту и увидеть все активности (а основная их часть это однотипная муть) даже в тех играх что народ любит, уже на этом моменте мозг начинает грузить и всплывают неприятные флешбэки, да и в целом. Мне например не дает покоя если я не начинаю зачистку, у меня прям тригер "пылесоса" срабатывает и так пока не надоест, вот и выходит что много времени тратится на однотипные, которые закрываешь на автомате, а саму вкусняшку процентов 30-40 захватил. Но усталость от всей игры по итогу. Короче именно масштаб и даёт дополнительный напряг, именно пройти даже большие игры зачастую не требует очень много времени. Тут главное привыкнуть и настроить себя не забрасывать игру, а с определённого момента идти чисто по конкретному контенту, ну и не доводить до точки когда игра превратится в работу. Зато перепроходить такие игры потом вообще без проблем если понравилась, там порой летаешь от квеста квесту только так и где раньше ты бы потратил 10 часов, тут уже тратишь 2 к примеру.
НУ и естественно момент чтобы игра нравилась. У меня в готике 10 часов полетает как за один, а Хогвартс проходил 30+ часов на всё потратил, а было ощущение что часов 70 как минимум на него убил
С такой стремной рожей героини, вряд ли у них это получится. Вот если бы они сделали ее секси - тогда был бы шанс.
Как по мне то это плюс. Я не зумер но очень поверхостно знаю лор зв. Самое что впечатлило это приказ 66, а остальное пускай делают по кайфу)
Исправил, не благодарите.