Создатели Star Wars Outlaws обещают, что это не будет "300-часовая эпическая ролевая игра"

Творческий директор Star Wars Outlaws Джулиан Герайти и директор по повествованию Навид Хавари сообщили, что игра не будет рассчитана на 200-300 часов. В беседе с IGN во время San Diego Comic-Con дуэт рассказал о том, что значит "слишком большая" игра.
"Слишком большая игра - это игра, которая не дает людям возможности поиграть, насладиться и завершить ее", - сказал Герайти. "Наша цель - увлечь людей плотной, насыщенной игрой с открытым миром, которую они смогут исследовать в своем собственном ритме. Это точно не 200- или 300-часовая эпическая ролевая игра, которую невозможно будет пройти. Это очень целенаправленная приключенческая ролевая игра, которая увлечет людей и позволит расслабиться".
В частности, Хавари рассказал о том, что студия хочет, чтобы игроки прошли путь главного героя Кей Весс в игре. А это значит, что продолжительность игры должна оказаться значительно короче, дабы как можно больше игроков смогли ее пройти.
"Мы много обсуждали эту тему в команде: да, мы создаем открытые миры, создаем шумные города и кантины, широкие открытые равнины, но мы всегда стараемся подходить к этому с точки зрения персонажа, с точки зрения истории и осознания того, что это может быть первый визит Кей Весс на такую планету, как Тошара, которую мы создали для этого", - сказал Хавари. "Поэтому мы всегда думаем о том, как соединить этот элемент повествования с игрой".
Однако это не означает, что Star Wars Outlaws будет маленькой игрой. Разработчик Massive Entertainment ранее в этом месяце сообщил, что в игре будет несколько планет, причем каждая из них будет размером с 2-3 зоны из Assassin's Creed Odyssey.
Star Wars Outlaws выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а ее релиз намечен на 2024 год.
Да, будет просто 300 часовая игра))
Игра вообще интересно выглядит, если будет больший арсенал оружия типа мгс 5 на средних, то была бы шикарной игрой.
Ещё если транспорт будет, хотя бы маленькое разнообразие - будет тогда норм !)
Так там будет все, даже на кораблях можно летать
Слишком сладкие речи, но будем посмотреть как в итоге будет
Ну если честно я всегда хотел игру типа фаркрая 3 или 4 но только в сеттинге зв. Если честно немного даже рад что именно юбики это делают. На годный сюжет не рассчитываю, но вот побегать пострелять в имперцев с бластера, это гуд.
Будет как в третьем фаллоуте - большая карта и коротенький основной квест?
Юбисофт совсем забыла,что в играх главное эмоции,которые они дают,а всё остальное это лишь инструменты для получения этих самых эмоций,их текущие игры(как и большинство игр последних лет) просто тягомотина,ни на что кроме убийства времени не способная.
При чем тут юбисофт ?
Чё?Ну,с такой логикой понятно чего всякие бомжи начали на бг 3 выть.Ждём игру часов на 15-20,с мёртвым опен ворлдом за 7к рубенов.Короче всё как всегда.