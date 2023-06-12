Создатели Star Wars Outlaws объяснили, почему действие игры разворачивается между пятым и шестым эпизодами ©

Разработчик Star Wars Outlaws компания Massive Entertainment рассказала, почему действие ее игры с открытым миром, охватывающей всю галактику, разворачивается между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая".

В беседе с IGN креативный директор Massive Entertainment Джулиан Герайти объяснил, что, хотя этот период был выбран отчасти потому, что все его коллеги являются большими поклонниками оригинальной трилогии, есть и совершенно конкретная причина, связанная с сюжетом игры, в котором главную роль играет негодяй.

Когда мы начинали переговоры с Lucasfilm, было совершенно ясно, что годичный период между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая" - это время, когда Повстанцы не являются частью картины.



Империя все больше и больше контролирует ситуацию, но синдикаты, они получают все больше власти, они используют все эти слабости. Так что это действительно момент, когда преступный мир процветает, и нет лучшей ситуации для опытного или начинающего негодяя, чем этот конкретный момент.

— сказал Джулиан Герайти.

Время между "Империей наносит ответный удар" и "Возвращением джедая" - это временное затишье для Повстанцев, что подразумевает не только беспредел Империи, но и процветание преступных организаций Внешнего кольца.