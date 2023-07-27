Создатели Star Wars Outlaws очень внимательно отнеслись к тому, чтобы игра отвечала канонам франшизы

Создать игру по "Звездным войнам" сложнее, чем можно себе представить. Необходимо следить за соблюдением канонов. Разумеется, не стоит идти против того, что уже было заложено в фильмах, романах или комиксах. В итоге можно сказать, что создание Star Wars Outlaws оказалось для команды не только сложной, но и весьма полезной задачей.
В недавнем интервью IGN представители команды, создающей Star Wars Outlaws, поделились своими соображениями по поводу игры. В частности, одним из важнейших участников, помогающих обеспечить связь игры с каноном, был Мэтт Мартин. В настоящее время Мэтт Мартин работает в Massive Entertainment в качестве старшего креативного директора Lucasfilm. В связи с этим IGN задал Мэтту Мартину вопрос о том, как много вопросов возникало при работе над подобными проектами, которые находятся на стыке сразу двух крупных кинокартин: "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая".
По словам Мэтта, вероятность того, что Lucasfilm приходится говорить "нет", не очень велика. Что касается Massive Entertainment, то они уже успели предложить множество отличных идей для проекта и несколько действительно сложных решений, которые, по мнению Мэтта, были единственными в комнате, кто понимал, о чем говорят разработчики. В то же время Мартин считает, что это здорово, поскольку показывает, что команда разработчиков заботится о проекте и проводит еженедельные встречи. Порой на этих встречах обсуждаются самые мелкие детали. То есть фанаты могут чувствовать, что они получают действительно особенный проект, который отличается большой заботой об аутентичности.
Мне это нравится, потому что видно, что для команды это очень важно. Да, это действительно здорово, мы работаем и проводим совещания каждую неделю. Иногда мы говорим о мелочах, о деталях, точно так же, как и вы. Я думаю, что именно этот уровень аутентичности и внимания придаст игре ощущение чего-то особенного, тем более что это игра с открытым миром, где вы, как игрок, можете изучать все, что хотите, чтобы увидеть все, на что хотите, а нам нужно придумать, как это сделать.
Разумеется, мы еще не знаем, какие персонажи могут появиться в игре из любимой франшизы. Но, опять же, это говорит о том, что разработчики очень внимательно следят за тем, насколько то или иное событие или объект соответствует тематике фильмов. К примеру, уже известно, что в игре появится Джабба Хатт, которого, судя по всему, можно будет даже предать. Все-таки вы - еще один негодяй, стремящийся выжить в этой галактике, и это вполне вписывается в образ главной героини игры, Кай Весс.
На данный момент у Star Wars Outlaws нет конкретной даты выхода. Известно, что игра выйдет в следующем году. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Мне пофиг на ваш канон, первым делом оптимизация!
Смотря каким канонам... Если от Disney, то спасибо, не надо
Каким еще "канонам"? Каноны дриснея меняются чаще, чем клиенты у проститутки. Творческого контроля, какой был до 13 года, давно нет. Сри в канон как тебе угодно, лепи что хочешь. Фанаты дриснея все схавают.