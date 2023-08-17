Создатели Star Wars Outlaws рассказали о характере и мотивации Кей Весс

Когда дело доходит до истории, независимо от того, в каких средствах массовой информации она представлена, у вас должен быть главный герой, с которым зрители могли бы найти различные точки соприкосновения. Не обязательно этот персонаж должен быть хорошим/плохим. Он просто должен быть достаточно интересным, чтобы аудитория могла поверить в него. За годы своего существования Ubisoft создала множество уникальных героев, и грядущая игра Star Wars Outlaws не будет исключением. По сюжету игры, события которой будут происходить в рамках оригинальной кинотрилогии, мы познакомимся с Кей Весс, разбойницей, которая сильно отличается от других героев, встречавшихся нам в этой галактике. По словам представителей Ubisoft, так было задумано с самого начала.
Game Informer взял интервью у директора по нарративу игры Навида Хавари (Navid Khavari), в котором он рассказал, что сеттинг, временные рамки и акцент на Кей как на воровке и преступнице были важны для определения направления игры. Но на вопрос о том, кто такая Кей и каково ее мнение насчет Империи и джедаев, он ответил следующее:
Кей и ее спутник Никс каждый день борются за выживание, полагаясь на свои воровские навыки и находчивость. Мечта Кей - получить куш, который позволит ей жить свободно и найти свое место в галактике. Это особенно актуально после того, как ограбление проваливается, и она неожиданно становится одной из самых разыскиваемых в галактике. Поневоле ей приходится вступать в преступный мир и брать на себя работу в преступных синдикатах с целью совершить одно из величайших ограблений, которые только видела галактика.
Этот аспект был для нас очень важным. Она еще не сформировала своего мнения о борьбе между Империей и Восстанием. Когда Кей росла, она была нацелена только на то, чтобы добиться успеха, который поможет ей и Никсу устроить свою жизнь и избавит ее от необходимости быть в списке самых разыскиваемых в галактике. Что касается Империи, то, как и большинство жителей Галактики в этот период, она воспринимает ее как деспотичную силу, распространившуюся по всей Галактике. Но на самом деле они лишь препятствие на ее пути, когда она путешествует по преступному миру с целью совершить ограбление всей своей жизни.
Он также отметил, что Кей быстро соображает, вспыльчива и "готова рискнуть всем", чтобы получить желаемое, но при этом она не совсем понимает, что значит быть в этой галактике на фоне всего происходящего. К примеру, в Силу она может верить, а может и не верить, что напоминает другого авантюриста, с которым мы уже встречались ранее - это Хан Соло, который, как вы помните, до встречи с Люком Скайуокером и Оби-Ваном Кеноби не очень-то и верил в Силу. Однако, невзирая на всю свою браваду, в ней присутствует некая незащищенность, что очень понравилось Навиду и его коллегам по команде Star Wars Outlaws.
Что касается ее характера, то для нас было очень важно, чтобы Кей была новичком-негодяем. Она готова рисковать всем, обладает быстрым умом, немного вспыльчива, но в то же время еще не до конца разобралась в себе. В ней есть самокритичная ранимость, которую мы считаем очень уместной, и мы стремимся к тому, чтобы она была легко узнаваема как персонаж, переживающий события, которые могут быть крайне тяжелыми в любом мире, будь то галактика "Звездных войн" или нет.
Будем надеяться, что когда мы познакомимся с приключениями Кей Вэс и Никс по полной программе, мы получим удовольствие от путешествия и надежду на то, что все завершится так, как она хочет.
Не понял, а че она такая страшная? вроде ранних промо была норм
Лучше бы это всё было показано в игре, к чему мне эти слова.
Ясно. Очередная история про независимую и сильную женщину