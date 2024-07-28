Создатели Star Wars: Outlaws рассказали о персонажах и показали новые кадры

Экшен выйдет 30 августа 2024 года

Команда Ubisoft Massive поделилась подробностями о персонажах Star Wars: Outlaws. Главная героиня Кей Весс выросла в рабочем районе города Канто-Байт на пустынной планете Кантоника. Это место уже знакомо фанатам франшизы — в фильме «Звездные войны: Последние джедаи» Финн и Роуз выполняли секретное задание в местном казино.

Весс не интересует галактическое противостояние Империи и повстанцев — она просто хочет выжить в жестоком мире и заработать денег. Девушка давно научилась воровским навыкам — умеет обчищать карманы, вскрывать замки и взламывать компьютерные терминалы. В незаконных делах ей помогает зверек Никс.

Чтобы провернуть крупнейшее ограбление в Галактике, Кей придется довериться новому знакомому — дроиду-коммандосу серии BX по имени ND-5. Он пережил Войны клонов и был запрограммирован на уничтожение. Он не особо ладит с людьми, но много знает о преступных синдикатах, чем и поможет Весс.

Героиня рано или поздно перейдет дорогу Слиро — лидеру клана Зерек Беш. Это новая организация в подпольном мире, и никто не хочет почуять на себе ее гнев — бойцы синдиката хорошо вооружены.

Еще один новый клан — Ашига. Его члены принадлежат к насекомоподобной расе мелитто: они слепы, поэтому полагаются на другие органы чувств — слух и осязание. Штаб-квартира клана расположена на ледяной планете Киджими, знакомой зрителям по фильму «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Star Wars: Outlaws выйдет 30 августа 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Субтитры экшена переведут на русский язык.