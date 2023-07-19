Создатели Star Wars Outlaws рассказали, в чем отличие Кей Весс от Хана Соло ©

Хан Соло - мошенник, разбойник, контрабандист и хулиган. Но в груди у авантюрного злодея бьется большое сердце, которое ведет его к тому, чтобы стать героем Восстания. В его жизни было много приключений и злоключений: неприятности с законом, любовные интриги, азартные игры и погони по галактике. Кей Весс, героиня Star Wars Outlaws, смотрит в зеркало, а там - силуэт Соло, но скрытый под другим обликом, ведь на самом деле перед нами предстает уникальный по своей природе персонаж.

То, что Хан Соло стал одним из источников вдохновения при создании Кей Весс, признает и сама студия Massive Entertainment. В интервью журналу EDGE креативный директор Джулиан Герайти, рассуждая на эту тему, подчеркнул, что Кей не является простым воплощением архетипа персонажа, которого в свое время сыграл Харрисон Форд.

"При мысли о негодяях в голову приходят Хан Соло, Ландо, Индиана Джонс, Джеймс Бонд и капитан Джек Воробей", - пояснил он. " В детстве мне очень нравилась оригинальная кинотрилогия. Мне гораздо больше всех нравились Хан Соло и Чубакка". Но Кей отличается от этих персонажей именно тем, что она как раз новичок, задира, " попавшая в ситуацию, которая превзошла все ее ожидания".

Есть и еще одна общая черта с Ханом Соло - у Кей такие же как у контрабандиста отношения с Чуи - верный мохнатый товарищ, который не домашнее животное, а друг, компаньон и союзник. Никс же относится к виду merqaal и совсем маленький, что делает его незаметным. Что касается геймплея, то здесь Ubisoft вводит механики, которые дают нам возможность запускать в ход механизмы, вводя в заблуждение или атакуя врагов.

Star Wars Outlaws перенесет игроков в преступный мир, где идет битва между различными преступными синдикатами, действие которых разворачивается в эпоху Галактической империи. Игра находится в разработке для PS5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК. Релиз планируется в 2024 году, хотя более конкретная дата выхода пока не сообщается.