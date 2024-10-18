Спустя полтора месяца после релиза просмотры Star Wars: Outlaws на Twitch упали на 99%

Star Wars: Outlaws, недавний проект от Massive Entertainment и компании Ubisoft, продолжает демонстрировать печальную статистику интереса аудитории к игре.
Согласно Twitch Tracker, в момент выхода у трансляций по игре в среднем было 8,5 тысяч зрителей (пиковое значение - 117 тысяч зрителей), которые осуществили 4,25 миллиона просмотров. На данный момент игру в среднем смотрят всего 248 зрителей (пиковое значение - 1921 зрителей), а количество просмотров составило всего 100 тысяч.
Таким образом, всего за полтора месяца показатели просмотров игры упали на 99%, что говорит о полной потери интереса аудитории к Star Wars: Outlaws. В свою очередь это прямо влияет на дальнейший хвост продаж игры, которые итак оказались на старте ниже ожиданий Ubisoft.
Вероятно релиз в Steam в ноябре сможет ненадолго увеличить интерес аудитории к игре, но это вряд ли сможет изменить общую тенденцию к забвению проекта.
Очередная «мужикобаба» не продалась: никогда такого не было; и вот – опять... Просчитались, но... где же?..
а зачем кому-то смотреть стримы по плохой игре? Какой в этом смысл вообще?
Игра провалилась, забудем. Теперь интересно что там с Ассасином будет! )))
А как они хотели? Все мемы и сравнительные видео по игре уже вышли, больше в ней делать нечего и смотреть не на что.
Так пажжите, игра же убер крутая, я уже консультировался с правильными людьми, но я же все повесточные ГОСТ нормативы выполнил...
А почему просмотры не должны упасть, если стримеры прошли игру полтора месяца назад? Прошли и забыли, почти как 99% одиночных игр. Тоже самое у Space Marine 2
от крокодила sjw просто все устали и повесточку уже тянуть запарило
А какие сюжетные игры продолжают смотреть спустя полтора месяца после выхода? На сколько там упали просмотры какого-нибудь Black Myth: Wukong?
А зачем вообще смотреть как какой-то незнакомый чувак играет и зарабатывает на том, что ты за ним подглядываешь) дичь какая)
странно что последние ЗВ дрыснея не провалились , как такое уг можно было снять даже представить сложно🤌
Видимо, стримерков только на месяц проплатили и продлевать не стали.