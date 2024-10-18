Спустя полтора месяца после релиза просмотры Star Wars: Outlaws на Twitch упали на 99%

Star Wars: Outlaws, недавний проект от Massive Entertainment и компании Ubisoft, продолжает демонстрировать печальную статистику интереса аудитории к игре.

Согласно Twitch Tracker, в момент выхода у трансляций по игре в среднем было 8,5 тысяч зрителей (пиковое значение - 117 тысяч зрителей), которые осуществили 4,25 миллиона просмотров. На данный момент игру в среднем смотрят всего 248 зрителей (пиковое значение - 1921 зрителей), а количество просмотров составило всего 100 тысяч.

Таким образом, всего за полтора месяца показатели просмотров игры упали на 99%, что говорит о полной потери интереса аудитории к Star Wars: Outlaws. В свою очередь это прямо влияет на дальнейший хвост продаж игры, которые итак оказались на старте ниже ожиданий Ubisoft.

Вероятно релиз в Steam в ноябре сможет ненадолго увеличить интерес аудитории к игре, но это вряд ли сможет изменить общую тенденцию к забвению проекта.