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Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 333 оценки

Star Wars Outlaws будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5, а Marvel Rivals - DLSS 3

butcher69
Новости

Ключевой доклад NVIDIA на Computex 2024 был в основном посвящен ИИ, но было и несколько новостей для геймеров, начиная с того, что Star Wars Outlaws все-таки будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5.

Мы уже знали, что игра, разработанная Ubisoft Massive, будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation, а также глобальное освещение с трассировкой лучей и RTX Direct Illumination. Однако было похоже, что реконструкция лучей останется за бортом, возможно, потому что Massive предпочитает встроенные алгоритмы шумоподавления Snowdrop.

Сегодняшние новости означают, что разработчики Star Wars Outlaws все-таки решили перейти на инструментарии NVIDIA, оптимизированный искусственным интеллектом. Напомним, что технология Ray Reconstruction впервые появилась в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, где она успешно заменила несколько алгоритмов шумоподавления на один, что позволило улучшить качество трассировки лучей и немного повысить производительность. Позже, в 2023 году, Remedy также выпустила Alan Wake 2 с поддержкой NVIDIA DLSS 3.5. Эта же функция будет добавлена в NARAKA: Bladepoint и Black Myth: Wukong. Она также уже доступна в RTX Remix.

Что касается игр, то супергеройский командный PvP-шутер Marvel Rivals от NetEase также будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 (Super Resolution and Frame Generation). Следующий закрытый бета-тест стартует в следующем месяце на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AllConforD

"Сегодняшние новости означают, что разработчики Star Wars Outlaws все-таки решили перейти на инструментарии NVIDIA, оптимизированный искусственным интеллектом."

"Напомним, что технология Ray Reconstruction впервые появилась в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, где она успешно заменила несколько алгоритмов шумоподавления на один, что позволило улучшить качество трассировки лучей и немного повысить производительность."

"Позже, в 2023 году, Remedy также выпустила Alan Wake 2 с поддержкой NVIDIA DLSS 3.5. Эта же функция будет добавлена в NARAKA: Bladepoint и Black Myth: Wukong"

Так и замечательно, качества мало не бывает.

-4
Spillik

Этот комментарий был оптимизирован искусственным интеллектом.

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