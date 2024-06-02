Star Wars Outlaws будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5, а Marvel Rivals - DLSS 3

Ключевой доклад NVIDIA на Computex 2024 был в основном посвящен ИИ, но было и несколько новостей для геймеров, начиная с того, что Star Wars Outlaws все-таки будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5.
Мы уже знали, что игра, разработанная Ubisoft Massive, будет поддерживать NVIDIA DLSS Super Resolution и Frame Generation, а также глобальное освещение с трассировкой лучей и RTX Direct Illumination. Однако было похоже, что реконструкция лучей останется за бортом, возможно, потому что Massive предпочитает встроенные алгоритмы шумоподавления Snowdrop.
Сегодняшние новости означают, что разработчики Star Wars Outlaws все-таки решили перейти на инструментарии NVIDIA, оптимизированный искусственным интеллектом. Напомним, что технология Ray Reconstruction впервые появилась в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, где она успешно заменила несколько алгоритмов шумоподавления на один, что позволило улучшить качество трассировки лучей и немного повысить производительность. Позже, в 2023 году, Remedy также выпустила Alan Wake 2 с поддержкой NVIDIA DLSS 3.5. Эта же функция будет добавлена в NARAKA: Bladepoint и Black Myth: Wukong. Она также уже доступна в RTX Remix.
Что касается игр, то супергеройский командный PvP-шутер Marvel Rivals от NetEase также будет поддерживать NVIDIA DLSS 3 (Super Resolution and Frame Generation). Следующий закрытый бета-тест стартует в следующем месяце на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
"Сегодняшние новости означают, что разработчики Star Wars Outlaws все-таки решили перейти на инструментарии NVIDIA, оптимизированный искусственным интеллектом."
"Напомним, что технология Ray Reconstruction впервые появилась в Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED, где она успешно заменила несколько алгоритмов шумоподавления на один, что позволило улучшить качество трассировки лучей и немного повысить производительность."
"Позже, в 2023 году, Remedy также выпустила Alan Wake 2 с поддержкой NVIDIA DLSS 3.5. Эта же функция будет добавлена в NARAKA: Bladepoint и Black Myth: Wukong"
Так и замечательно, качества мало не бывает.
Этот комментарий был оптимизирован искусственным интеллектом.