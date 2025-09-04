ЧАТ ИГРЫ
Star Wars: Outlaws 30.08.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 964 оценки

Star Wars Outlaws дебютировала на Switch 2 - порт впечатлил поигравших качеством и оптимизацией

butcher69 butcher69

4 сентября состоялся релиз экшена Star Wars Outlaws на Switch 2 по цене 60 долларов. Игра уже доступна на ПК и других консолях с августа 2024 года, а версия для гибридной консоли включает все обновления и сюжетные DLC. На Switch 2 проект занимает около 20 ГБ памяти.

У Star Wars Outlaws на Switch 2 проблемы с производительностью

Перед запуском в сети ходили слухи о проблемах с оптимизацией порта, но первые впечатления игроков и геймплейные ролики опровергли опасения. Star Wars Outlaws на новой консоли демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду даже в портативном режиме, а разработчикам удалось сохранить частичный рейтрейсинг, что особенно впечатляет для гибридного устройства.

40 минут геймплея Star Wars Outlaws на Nintendo Switch 2 появились в сети

Обозреватели отметили, что порт выглядит и ощущается очень близко к версии для более мощных платформ. Джон Линнеман из Digital Foundry назвал работу Ubisoft «впечатляющей» и похвалил студию за оптимизацию требовательного проекта под аппаратные ограничения Switch 2.

Релиз на новой консоли позволяет поклонникам Star Wars Outlaws насладиться историей межзвёздного контрабандиста в дороге, сохранив динамику и визуальные эффекты, к которым привыкли игроки на ПК и консолях предыдущего поколения. Этот порт демонстрирует, что даже требовательные проекты можно успешно адаптировать под гибридные платформы без потери качества.

Wolfenstein

интересно на каком уровне или планете там Марио появляется чтобы такой порт вообще стал возможен

5
Serpentrage

А что не так то? свич мощнее пс4, чуток подрезать графон и вуаля - длсс творит чудеса, если уж киберпанк играется то проблем никаких не должно быть.

3
JohnTornton Serpentrage

свич или свич2? потому что в первом свиче желело слабее пс3 лол, которая в 2006 вышла
а свич2 если и мощнее пс4, то опять же, пс4 вышла в 2013 лол

Serpentrage JohnTornton

Новость про свич 2 и игру на свич2, причем тут свич1)

BossyBat

То есть на ПК и консолях они не смогли сделать полноценную нормальную версию, а на портативный свитч 2 смогли? Ога, Ога конечно же "верю" особенно в способности убисофт.

1
Serpentrage

На свиче конкретное железо - это консоль. На пк 100500+ невнятных сборок и мусора в осях. Конечно на консолях всегда проще добиться оптимизона.

5
BossyBat Serpentrage

Почему тогда на PS5 все так же плохо с оптимизацией как и на злосчастном ПК? Тоже какие-то мистические сборки виноваты? Я не спорю что на свитч 2 можно сделать хороший порт и есть пример - Divinity Original Sin 2 для Свитч 1 от Larian. НО они потратили очень много сил и времени на это да и сама игра изначально хорошо работала. А в убисофт и ее поделие я уж простите не верю.

Serpentrage BossyBat

Не знаю про пс5, даже стримов не смотрел на плойке =) Ну вот же тебе наглядный пример с видео - на свич2 идет хорошо и графон вполне себе ок. Еще на пс5 нет длсс3+ а это уже минимум 100% к производительности =))))