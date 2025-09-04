Star Wars Outlaws дебютировала на Switch 2 - порт впечатлил поигравших качеством и оптимизацией

4 сентября состоялся релиз экшена Star Wars Outlaws на Switch 2 по цене 60 долларов. Игра уже доступна на ПК и других консолях с августа 2024 года, а версия для гибридной консоли включает все обновления и сюжетные DLC. На Switch 2 проект занимает около 20 ГБ памяти.

Перед запуском в сети ходили слухи о проблемах с оптимизацией порта, но первые впечатления игроков и геймплейные ролики опровергли опасения. Star Wars Outlaws на новой консоли демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду даже в портативном режиме, а разработчикам удалось сохранить частичный рейтрейсинг, что особенно впечатляет для гибридного устройства.

Обозреватели отметили, что порт выглядит и ощущается очень близко к версии для более мощных платформ. Джон Линнеман из Digital Foundry назвал работу Ubisoft «впечатляющей» и похвалил студию за оптимизацию требовательного проекта под аппаратные ограничения Switch 2.

Релиз на новой консоли позволяет поклонникам Star Wars Outlaws насладиться историей межзвёздного контрабандиста в дороге, сохранив динамику и визуальные эффекты, к которым привыкли игроки на ПК и консолях предыдущего поколения. Этот порт демонстрирует, что даже требовательные проекты можно успешно адаптировать под гибридные платформы без потери качества.