Star Wars Outlaws для Switch 2 выйдет в виде "ключ-карты" с обязательной загрузкой

Star Wars Outlaws станет одной из нескольких сторонних игр для Nintendo Switch 2, которые выйдут на физических носителях в виде «ключ-карты». То есть покупателям придется скачивать игру в полном объеме, поскольку на картридже практически нет файлов.

Подтверждение поступило от подразделения Amazon в США, где уже начался прием предзаказов на игру. Как видно на картинке ниже, на обложке подтверждается, что игра будет в виде «ключ-карты».

Для тех, кто не знает, о чем идет речь, карты-ключи - это новый фомат для игр Nintendo Switch 2 на физических носителях. В комплект входит картридж, но внутри него нет файла купленной игры, вместо этого он выполняет функцию лицензионного ключа для загрузки всего ПО посредством интернет-соединения. Отличие от цифровой копии, купленной в eShop, заключается в том, что для игры вам все равно придется вставить картридж в консоль, а также в том, что вы можете перепродать или одолжить свою копию, если захотите, поскольку «ключ» внутри карты не является одноразовым.

Напомним, релиз Star Wars Outlaws на Switch 2 назначен на 4 сентября.