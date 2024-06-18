Star Wars Outlaws - "это игра вашей мечты", уверяет нарративный директор

Если, с одной стороны, Ubisoft Massive всеми силами старается привлечь к Star Wars Outlaws людей, не являющихся фанатами этой серии, то, с другой стороны, главная аудитория - это, безусловно, те, кто увлечен сагой. И как раз для них у нарративного директора проекта Навида Хавари в запасе есть сильная (и обнадеживающая) фраза: это та игра, о которой все всегда мечтали.
В одном из своих интервью в рамках Summer Game Fest Кавари выразил благодарность за поддержку, которую ему оказывают поклонники франшизы, и предупредил: мы еще не видели ничего из того, что нас ждет в игре.
Очень приятно, что наконец люди смогли поиграть в нашу игру, а мы не просто показываем трейлеры и описываем ее, и их реакция на данный момент просто фантастическая. У нас уже есть фанаты, занимающиеся косплеем, крутые арты, очень приятное сообщество. Это было невероятно, и я хочу сказать, что вы еще ничего не видели. Мы еще многое покажем. Это действительно игра по "Звездным войнам" с открытым миром, о которой вы мечтали с детства.
По словам Навида Кхавари, ответственного за повествование, наличие "игровой площадки" в промежутке между двумя культовыми фильмами саги стало большим подарком для его команды в Massive.
Эта эпоха очень вдохновляет. Тот факт, что у нас есть игровая площадка между "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая", двумя величайшими фильмами в истории кино, просто невероятен. Безусловно, эти фильмы дают представление о том, как нужно подходить к той эпохе, но мы покажем все с точки зрения Кей Весс, а она - не повстанец, не джедай, совсем нет. Кей Весс - девушка, которая находится на земле и пытается выжить вместе со своим другом Никсом, у нее есть возможность провернуть самую большую авантюру в истории, и в то же время за ней охотятся на каждом углу, так что это действительно очень интересное приключение.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PS5, Xbox Series и PC.
C одной стороны , именно Ubisoft Massive делала Far Cry 3 , две части The Division и Assassin's Creed: Revelations .
С другой же стороны , паршивый Avatar: Frontiers of Pandora тоже их работа.
Ну это когда было.
Если трезво посмотреть то да , Far Cry 3 стал "базой" для последующих частей , Девижка для Ubisft была действительно чем то новым . В принципе данным Шведам и доверяли ответственные проекты .Быть может что-нибудь и получиться , скептически верю но вполне возможно .
Ключевое слово "делала". Биовар сделали шедевральную МЕ2 и ДАО, а потом выдали Anthem и MEA. На былой славе далеко не уедешь плюс люди которые когда-то что-то хорошее делали сплошь и рядом там уже не работают.
Ну уж если по чесноку говорить, то ни одна из перечисленных игр не является шедевром, просто они немного лучше других игр серии. А если вспомнить когда это все было, то и смысла вспоминать особо и нет. Если 10 лет назад кто-то делал хорошие игры это не значит, что они могут повторить это сегодня.
Соглашусь , как от Биоваров ушли ветераны студии, игры стали отвратными . К слову Управляющий директор Massive Entertainment Дэвид Полфельдт тоже ушёл от Ubisoft , ему не понравилось во что превратилась его студия, которой он отдал 17 лет жизни. Не питаю уверенности в том что игра выстрелит , но мало ли.
Верим
Это ассасин крид, а я не особо мечтаю о ещё одной ассасин крид
Очередной ААААА проект
сидя на тубзе
никогда не думал какой бы была игра про зв моей мечты. и много про зв я не знаю.
наверно стандартное симулятор парохода + возможности высадится на любом процедурно нарисованном теле в известном куске этой голактики и попрыгать.
более приземленные фантазии это наверно фармить лут и редкие компоненты покупать продавать мусор для фарма, угонять всякие пароходы или покупать их у синего слоника, братишка я тебе запчасти принес, с бесшовным геймплеем где ты сидишь на корабле а не превратишься в него и можешь побегать и потаскать коробки с лутом.
Ждём.... Очень ждём... Ждём лютого провала! , но не факт... Хомячки могут раскупить парашечку и затем нахваливать инклюзивный геймплей!
Игра мечты - это захватывающий сюжет, красивая гг, отсутствие гринда, SJW и повестки. Здесь всë наоборот)) // Дефолт Маркович
Я думаю, что это будет очередной Фар Край в декорациях ЗВ.
Тем не менее что-то хорошее в игре будет по типу антуража и возможно хорошего космоса в отличие от долгостроя Тода Говарда и его "игры мечты"
Я сильно сомневаюсь, что Ubisoft в наше время способны выпустить хорошую игру. Посмотрим.
Да я как-то не сильно мечтаю о стрельном юбисофтовском проходняке. Хочется верить, что получится, но это же Юбисофт. Давно они что-нить годное выпускали?
Сценарист последних фаркраев, ясно. Ждем смефуечки уровня детского сада.
И за предзаказ костюмы каких нибудь асасинов
мамой клянётся? иначе не поверю
Перевод с Юбисофтовского: Это просто ужас, разработка шла кувырком, люди менялись, никто не понимал что мы делаем. Кого не уволили - наспех собирали то, что хоть как-то работало. А теперь приходится втюхивать это, нагло обманывая людей в лицо. Купите игру, умоляю. Вы ведь все дураки и давно уже не разбираете хорошие игры от халтуры.
И конечно же все мы очень Эксайтед.
Вышки и блокпосты захватывать будет особенно увлекательно)))
Открытый Мир это отлично.Верим что зайдет.
Аватар пандора ждали ждали. И где он в топе?) Скучная игра.
Как и Легенардная игра Старфилд и 1000 Планет бла бла.
Походу гомункул ассасина и фаркрая. Максимум активашку возьму, когда скидки на них будут. В юбисофт уже веры нет, как и в биовар. увы.
Вот именно что игра ВАШЕЙ мечты! Не нашей
игра моей мечты это KOTOR 3
И ещё ААААААААААА. И стоить должна не менее 100 грязных зелёных бумажек. А новое чего нить можно? // Александр Ковалёв
Охх! Сейчас у некоторых пердаки как порвутся 🤣🤣
Вон, ты уже порвался // Александр Ковалёв
Первый пошёл)) хах
Жду игру и буду играть какой бы она не была,жаль что коротковата будет, тк в игры не переигрываю. // Ник Ник
Ну после этих слов, можно не рассчитывать на нормальный продукт, потому что тут рассматривается не мечты фанатов, а групки попущеных, мечтающих во вселенной где есть имперцы, повстанцы, ситхи, джедаи, играть за бомжару шарящую мусор, боюсь представить какая там будет прогрессия, да мы много ещё чего не видели, и это наверно к лучшему, очередная скучнейшая песочница, явно приоритетнее ремейка первого КОТОРа, ага, ага... // Михаил Махно