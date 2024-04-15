Star Wars Outlaws: Кей Весс вдохновлена Ханом Соло

Game Informer опубликовал полное видео интервью с креативным директором Star Wars Outlaws, из которого выяснилось много новых подробностей о грядущем проекте Ubisoft, в том числе тот факт, что Кей Весс вдохновлена Ханом Соло.
Помимо недавней информации о фракциях, репутации и боевых действиях Star Wars Outlaws, Джулиан Герайти рассказал о зарождении проекта, разработка которого началась по окончании работы над The Division 2.
Для команды Massive Entertainment возможность попробовать свои силы в игре по «Звездным войнам» была реализацией мечты, и поэтому студия с большим энтузиазмом приступила к этому приключению, определив на начальных этапах, какой тип истории они хотели бы рассказать, выбрав тему преступного фэнтези.
Что касается игрового процесса и структуры, Герити рассказал, что их желанием всегда было создать огромный открытый мир с космическими путешествиями и возможностью посещать разные планеты.
Выбор главной героини и ее биографии связан со страстью команды к Хану Соло, а не к Люку Скайуокеру: Кей Весс использует соответствующий подход, но с влиянием таких фигур, как Индиана Джонс и Джеймс Бонд, как из сериала «Негодяи».
История Кей — это путь взросления, который ведет персонажа от преступника из низшего сословия к разыскиваемой женщине, которую боятся и уважают преступные синдикаты, и чтобы лучше рассказать эту историю, было важно иметь возможность рассчитывать на эффективные сцены, что касается окружения.
С этой точки зрения графический движок Snowdrop смог прекрасно поддержать амбиции Massive Entertainment и их стремление создать богатый, увлекательный и детализированный открытый мир, полный захватывающих возможностей.
Ну ну, мы заметили деградацию с внешностью...
не может быть