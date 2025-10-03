Star Wars Outlaws на Switch 2 получила втрой патч с улучшением производительности и исправлением ошибок

Ubisoft выпустила второе обновление для версии Star Wars Outlaws на Nintendo Switch 2. Патч под номером 8969792.TU2 направлен на улучшение общей стабильности, а также на исправление ошибок и улучшение визуального качества игры.

В обновлении исправлено довольно много ошибок, в том числе улучшен общий пользовательский интерфейс: устранены различные проблемы, такие как мерцание меню, некорректное отображение значков кнопок направления и даже наложение текста в некоторых случаях.

Что касается игрового процесса, то в Star Wars Outlaws на Switch 2 теперь улучшено перемещение главной героини в «определенных условиях». Правда, Ubisoft не раскрыла, в чем именно заключаются эти улучшения, и какие исправления были внесены в общую производительность и стабильность игры.