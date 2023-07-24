Star Wars Outlaws находится в разработке около четырех лет ©

Star Wars Outlaws была должным образом представлена только этим летом, хотя ее существование было подтверждено в январе 2021 года. Однако теперь мы знаем, что ее жизнь началась задолго до этого, когда разработчики на Comic-Con в Сан-Диего рассказали, что Ubisoft впервые представила эту игру «незадолго до пандемии». Это означает, что мы можем предположить, что идея получила зеленый свет в конце 2019 года и уже некоторое время находится в разработке.

Нахождение в разработке с конца 2019 или начала 2020 года является хорошим предзнаменованием для тех, кто надеется, что Outlaws действительно выйдет в 2024 году и не будет перенесена на следующий год. Такой долгий цикл разработки также не слишком удивителен, учитывая, сколько всего уже должно быть втиснуто в однопользовательскую игру.

Это первая в истории игра по «Звездным войнам» с открытым миром, поэтому, естественно, есть много места для работы. Хотя, учитывая, что это игра Ubisoft, иногда это может звучать скорее как угроза, чем как функция. Тем не менее, разработчики пообещали, что ничего не будет генерироваться процедурно, так что, будем надеяться, все, что попадет в мир, будет ощущаться так, как будто оно было создано по какой-то причине, а не добавлено, чтобы заполнить скучный мир.

При запуске Star Wars Outlaws будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, за исключением Nintendo Switch и платформ последнего поколения.