Star Wars: Outlaws обещает огромный открытый мир между многолюдными городами и глубоким космосом

Ubisoft обещает большое погружение в симулированную вселенную Star Wars: Outlaws, которая должна позволить исследовать многолюдные города и глубокий космос, перемещаясь из одного места в другое с большой динамикой.
В интервью Kotaku, директор по сюжету, работающий над игрой, Навид Хавари сообщил, что при создании аспектов открытого мира было уделено большое внимание, чтобы создать "глубоко захватывающее путешествие по Звездным войнам".
Идея состоит в том, чтобы поставить нас на место разбойника, который никогда не исследовал галактику и оказался в центре приключений, гораздо больших, чем он сам, с необходимостью найти ответы на многие вопросы, блуждая по сеттингу игры.
Кей будет попадать в сложные ситуации в самых разных условиях, повторяя ощущение приключений и масштаб событий, показанных в фильмах "Звездные войны", перенося нас из "плотных городов, полных различных занятий" в "открытые и удивительные места".
Основная идея заключается в том, чтобы предоставить игрокам значительную свободу исследования, и они будут воспринимать свой космический корабль как своего рода дом, перемещаясь по различным планетам и открытому космосу.
Что касается последнего, то "космос - это опыт, который может быть очень полезным, но также предполагает значительный риск для игроков". "Если сойти с намеченного пути, следуя собственному желанию исследовать, мы можем столкнуться с множеством сюрпризов", - объясняет Хавари.
Вы можете пройти путь от принятия контракта на кражу имперского груза до отвлечения на что-то другое во время трат и оказаться посреди саванны Тошары в поисках древнего артефакта, и игра делает все, чтобы удовлетворить ваше любопытство.
Star Wars Outlaws - новый приключенческий экшен от Ubisoft по мотивам знаменитой франшизы, дата выхода которого пока не известна. Команда сообщила, что игра будет длинной, но не слишком, что может показаться странным, но Ubisoft точно обосновала, а также сообщила, что она настолько большая, что пришлось добавить спидер для передвижения.
Вроде эта же студия сейчас делала Аватара? Сам мир получился красивый, только скучный, да и открытый мир это страшно звучит когда об этом говорит Юбисофт)
ну, дети индиго же верили, что калософт НУ НА ЭТОТ РАЗ УЖ ТОЧНО выпустит хорошую игру, так и тут будут верить ) Тем более фанов зв в разы больше фанов сракотара, у меня друзья, помешанные на зв, говорили на презентации "да ну это точно будет крутая игра, да ну не, ну тут на самом деле стоит довериться убейсофт" и т.д.
Проблема Аватара в слабой вселенной, а вот у ЗВ с проработкой мира проблем нет. Так что в плане разработки тут всё будет попроще.
Похоже очередное фаркрае подобие замаячило на горизонте :)
Кто то до сих пор думает что такая концепция является отличным пиаром для игр,для меня лично это как раз является тревожным звоночком,а когда речь идёт про юбисофт тут вообще всё печально.
Печально,походу игру уже можно не ждать,я думал будут проработанные,закрытые локации уровнять Fallen Order, Survivor а раз тут открытый мир от Юбисофт можно уже ни чего хорошего не ждать так как у них всегда один рецепт запилить огромнейшую карту и заполнить её кучей унылых аванпостов,лагерей,точек интереса и сундуков про локации ручной выделки с качественным левел дизайном и речи не идёт.
будет старфилд эдишен.
или ты думал все эти "мощности нейросетей" просто так изобрели?
Звучит многообещающе- но это юбики, так что не стоит ничего накручивать, выйдет - посмотрим. Хочется, чтобы у них получилось что-то грандиозное, с захватывающим вариативным сюжетом и миром, который интересно исследовать, но это юбики)
а захват башен-блокпостов будет?
без этого ни одна игра от Юбиков = не игра :)
Ты серьезно?????Мда,ничему вас жизнь не учит,юбисофт в частности...Вас раз за разом кормят парашей,а вы все жрете и жрете....Верна все таки поговорка:лох не мамонт,лох не вымрет...
Игра за супер крутую сильную женщину, убивающую с кулака мужиков в броне? Дайте две, так концептуально.
хе, хе... где-то я уже об этом читал
В принципе Юбикам нужна хорошая игра с хорошими продажами, т.к. они очень хотят кому-нибудь продаться.
типа заделает то чем мог быть старфилд в фантазиях?
они серьезно думают, что если мужеподобной бабе без сисек, талии и жопы сделать прическу как у Хана Соло и одеть также, то все поклонники ЗВ кинуться на их игру.
Ты поехавший?