Star Wars Outlaws от Ubisoft не появится в Steam или Epic Games Store ©

Компания Ubisoft в очередной раз обходит стороной Steam при выпуске новой игры, как это произошло с Assasin's Creed Mirage. А теперь, похоже, Ubisoft собирается отказаться от релиза новинки в Epic Games Store, поскольку Star Wars Outlaws не появится ни в Steam, ни в Epic Game Store. На официальном сайте Ubisoft указан список платформ, на которых будет доступна Star Wars Outlaws, и в нем нет ни Steam, ни EGS.

Star Wars Outlaws выйдет только на Xbox Series X и S, Playstation 5 и Ubisoft Connect, собственной программе запуска игр Ubisoft. Что удивительно, так это то, что Avatar: Frontiers of Pandora, которая также разрабатывается Massive Entertainment, появится в Amazon Luna, потоковой службе игр Amazon. Однако пока не сообщается, почему Outlaws не появится в Luna.

В прошлом Ubisoft уже заключала эксклюзивные сделки с Epic Games, предпочитая EGS сервису Steam. Возможно, со временем Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora будут доступны и на других сервисах, но пока единственный способ купить и предзаказать эти игры для PC игроков - воспользоваться Ubisoft Connect.

В последние месяцы Ubisoft вновь вернулась к релизам своих игр в Steam, выпустив Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 и Far Cry 6, хотя приоритет по прежнему отдается Ubisoft Connect.