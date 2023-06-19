Star Wars: Outlaws 2024 г.
7.1 105 оценок

Star Wars Outlaws от Ubisoft не появится в Steam или Epic Games Store

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Gruz_
Новости

Компания Ubisoft в очередной раз обходит стороной Steam при выпуске новой игры, как это произошло с Assasin's Creed Mirage. А теперь, похоже, Ubisoft собирается отказаться от релиза новинки в Epic Games Store, поскольку Star Wars Outlaws не появится ни в Steam, ни в Epic Game Store. На официальном сайте Ubisoft указан список платформ, на которых будет доступна Star Wars Outlaws, и в нем нет ни Steam, ни EGS.

Star Wars Outlaws выйдет только на Xbox Series X и S, Playstation 5 и Ubisoft Connect, собственной программе запуска игр Ubisoft. Что удивительно, так это то, что Avatar: Frontiers of Pandora, которая также разрабатывается Massive Entertainment, появится в Amazon Luna, потоковой службе игр Amazon. Однако пока не сообщается, почему Outlaws не появится в Luna.

В прошлом Ubisoft уже заключала эксклюзивные сделки с Epic Games, предпочитая EGS сервису Steam. Возможно, со временем Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora будут доступны и на других сервисах, но пока единственный способ купить и предзаказать эти игры для PC игроков - воспользоваться Ubisoft Connect.

В последние месяцы Ubisoft вновь вернулась к релизам своих игр в Steam, выпустив Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 и Far Cry 6, хотя приоритет по прежнему отдается Ubisoft Connect.

ПК
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Комментарии: 41
Ваш комментарий
agula98

Ок,значит на компе игры не существует подождем в емпресс сторе

20
Cталкер2

если у них будет привязка как у дивизии, то обосрется твой "емпресс стор"

4
agula98 Cталкер2

Только как бы игра по лицензии star wars и диснею нужен большой охват аудитории,поэтому шанс интернет привязки как в дивизии стремится к нулю ....

0
Voyadjyer agula98

совершенно не важно по какой лицензии делается игра. обхват это всегда хорошо и бесполезно спекулировать на тему почему юбики принимают те или иные решения. однако я сомневаюсь что стар варс будет такой же интернет залоченной игрой как дивизия - там совсем другая логика у игры, так что взлом теоретически думаю возможен.

Но возможен не значит что он будет, игры с денувой почти уже не взламываются, хогварст взломали за две недели окей, но это просто знаковая игра, так же как и со старфилдом "она" уже пообещала вскрыть её мгновенно если будет денува, остальные же игры годами без взлома.

-2
EdwardJames Voyadjyer

А можешь подсказать "невзломанные" игры, которые стоит посмотреть? :)

0
Wing42

Для пущей исклюзивности советую им продавать игры только на территории республики Белиз, чтобы среди игроков они стали ЕЩЁ БОЛЕЕ востребованными из-за своей недоступности. Ведь именно это происходит, когда ты намеренно уменьшаешь охват своей аудитории. Я ведь прав? Прав?

Ну а так то удачных им продаж, хе-хе.

6
Абабков Денис

Ну раз не нужны им деньги то и пусть идут в Ubisoft Connect там им и место, я думаю тут уже не только у нас, а вообще для всех ПК игроков эта игра теперь существует ток в бесплатной версии

4
JustA_NiceGuy

А ты за всех не говори.

-5
Алан Битаров JustA_NiceGuy

Ну я с ним солидарен. У меня все мои игры юбисофт куплены в Стиме. Забрал один раз The Division бесплатно и теперь в моем Юбисофте две первых дивизии, что выглядит тупо. Так что пусть выпускают в Стиме, либо этой игры и вовсе не существует. Да и вообще мне этот кал даже бесплатно не нужен.

-3
Алан Битаров

На те же грабли наступают. Ничему жизнь их не учит.

4
Кей Овальд

А, то есть игра не выйдет в принципе? Ну лан, не очень-то и хотелось.

3
Wing42

Это ж Йобасофт. Хрен с ними!

1
Kamishini1993

Все никак не закроют свою багованную помойку так еще и эксклюзивами игры там делают

2
Alex Row

Хз- с релиза играл в дивижку 2 и не мучился из-за лаунчера. Непонятно другое- неужели юбики не понимают, что стимбои не купят их игру, даже если она выйдет просто улёт (что ещё тоже под сомнением).

1
JustA_NiceGuy

Стимбои купят, когда поймут, что вариантов нет)

-3
OculusMortem JustA_NiceGuy

Ничего не покупаю пока не выйдет в стиме. Не будет вариантов - не будет покупки вообще, вот и все.

0
Alex Row JustA_NiceGuy

сомневаюсь, ведь "стимбой"- это не позиция, а диагноз)

0
Алан Битаров Alex Row

Диагноз, это атрофия мозга. А позиция Стима, это предпочтение в удобной среде обитания. Большинство игроков начинали свой путь со Стима и для них он родной и удобный. Покупать игры в разных магазинах, это все равно, что иметь беспорядок в своем гардеробе. Носки лежат вместе с майками, джинсы вместе с куртками. И когда у тебя всего под тысячу, ты начинаешь рыться в своем беспорядке, чтоб найти эту заветную пару носков.

0
Alex Row Алан Битаров

Неудачное сравнение- ну да каждому свое. Но лишать себя удовольствия играть во многие игры только потому, что их нет в стиме? Такое себе решение.

0
erkins007

Ничего плохого в этом нет, все игры юбиков в их лаунчере стоят на 20% дешевле, так что все там и так покупается.

1
SULIK 712

так как ща купить там?тем более дешевле?

0
kurskiy

Т.е. продажи им не нужны, игру на PC решили "для галочки" эксклюзивно у себя выпустить. Ладно.

0
JustA_NiceGuy

Да нормально и так. Лично у меня там очень давно есть акк и игры в Uplay не раз покупал. Никогда не пойму тех, кто хочет абсолютно всё исключительно на одной платформе (Steam), просто потому, что так хотят.

0
Wolframium13

Ну прекрасно было бы, если всё было во всех магазинах. Тогда бы магазины конкурировали ценами и сервисом между собой, а не эксклюзивами. Я, как покупатель, был бы в плюсе.

0
SULIK 712

а как в юплее ща покупать?я знаю что можно через их сайт покупать,но по европейским ценам

0
Janekste

Да пофиг. В магазине юбисофт тем более цена ниже на 20%(при использовании очков юбисофт). Всё равно не стал бы брать в стиме. Главное, чтоб игра в принципе вышла и была качественной. Я играю в игры, а не в лаунчеры.

0
Wing42
Всё равно не стал бы брать в стиме.
Я играю в игры, а не в лаунчеры.

Пиполяр ОЧКА. Солнышко, придерживайся лучше одной линией поведения: ты либо "играешь в игры, а не лавунчеры", либо "низашто никуплю в стим".

0
SULIK 712

как покупаешь сейчас в юплее?

0
TheNikolay00

Будет как и с другими играми от юби, которые не появляются в стиме через год - другой, когда ещё продаж хочется

0
RomanV87

вообще пофиг будет в Стиме или нет. Я смотрю тут многие ноют по этому поводу, хотя я не понимаю, какая вам разница где купить игру? Мне главное, что бы игра была хорошая и не забагованная, думаю как и для большинства ПК юзеров (не считая любителей торрентов), а где она будет продаваться, в Стим, епик или Юбисофт вообще не парит

0
TheNikolay00

В стиме ещё куча ачивкодрочеров

0
GraF68ru

Учитывая, что юби высирает, в не выпускает в стим свои игры, то не знаю зачем нужно покупать в лаунчер, который запускает лаунчер. Если бы юби вырезали в стиме свой ублюдочный коннект, то тогда да.

0
TheNikolay00

Так в том и прикол, что из стима запускается все равно юби лаунчер, это же не победа, че беливить

0
-zotik-

Люди большого ума

0
SoRaS3

Юбики собираются прострелить себе колено.

0
Xndr DeKoz

подождем

0
kotasha

Дак эта уже года как 3 они перестали выпускать игры в стим, теперь любая новая игра выходит сначала только в Epic и 100% они им платят за временную эклюзивность.

-1
JustA_NiceGuy

Riders Republic есть в Steam. Вышла в октябре 21-го, двух лет ещё нет.

-1