Star Wars Outlaws от Ubisoft не появится в Steam или Epic Games Store

Компания Ubisoft в очередной раз обходит стороной Steam при выпуске новой игры, как это произошло с Assasin's Creed Mirage. А теперь, похоже, Ubisoft собирается отказаться от релиза новинки в Epic Games Store, поскольку Star Wars Outlaws не появится ни в Steam, ни в Epic Game Store. На официальном сайте Ubisoft указан список платформ, на которых будет доступна Star Wars Outlaws, и в нем нет ни Steam, ни EGS.
Star Wars Outlaws выйдет только на Xbox Series X и S, Playstation 5 и Ubisoft Connect, собственной программе запуска игр Ubisoft. Что удивительно, так это то, что Avatar: Frontiers of Pandora, которая также разрабатывается Massive Entertainment, появится в Amazon Luna, потоковой службе игр Amazon. Однако пока не сообщается, почему Outlaws не появится в Luna.
В прошлом Ubisoft уже заключала эксклюзивные сделки с Epic Games, предпочитая EGS сервису Steam. Возможно, со временем Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora будут доступны и на других сервисах, но пока единственный способ купить и предзаказать эти игры для PC игроков - воспользоваться Ubisoft Connect.
В последние месяцы Ubisoft вновь вернулась к релизам своих игр в Steam, выпустив Assassin's Creed Valhalla, The Division 2 и Far Cry 6, хотя приоритет по прежнему отдается Ubisoft Connect.
Ок,значит на компе игры не существует подождем в емпресс сторе
если у них будет привязка как у дивизии, то обосрется твой "емпресс стор"
Только как бы игра по лицензии star wars и диснею нужен большой охват аудитории,поэтому шанс интернет привязки как в дивизии стремится к нулю ....
совершенно не важно по какой лицензии делается игра. обхват это всегда хорошо и бесполезно спекулировать на тему почему юбики принимают те или иные решения. однако я сомневаюсь что стар варс будет такой же интернет залоченной игрой как дивизия - там совсем другая логика у игры, так что взлом теоретически думаю возможен.
Но возможен не значит что он будет, игры с денувой почти уже не взламываются, хогварст взломали за две недели окей, но это просто знаковая игра, так же как и со старфилдом "она" уже пообещала вскрыть её мгновенно если будет денува, остальные же игры годами без взлома.
А можешь подсказать "невзломанные" игры, которые стоит посмотреть? :)
Для пущей исклюзивности советую им продавать игры только на территории республики Белиз, чтобы среди игроков они стали ЕЩЁ БОЛЕЕ востребованными из-за своей недоступности. Ведь именно это происходит, когда ты намеренно уменьшаешь охват своей аудитории. Я ведь прав? Прав?
Ну а так то удачных им продаж, хе-хе.
Ну раз не нужны им деньги то и пусть идут в Ubisoft Connect там им и место, я думаю тут уже не только у нас, а вообще для всех ПК игроков эта игра теперь существует ток в бесплатной версии
А ты за всех не говори.
Ну я с ним солидарен. У меня все мои игры юбисофт куплены в Стиме. Забрал один раз The Division бесплатно и теперь в моем Юбисофте две первых дивизии, что выглядит тупо. Так что пусть выпускают в Стиме, либо этой игры и вовсе не существует. Да и вообще мне этот кал даже бесплатно не нужен.
На те же грабли наступают. Ничему жизнь их не учит.
А, то есть игра не выйдет в принципе? Ну лан, не очень-то и хотелось.
Это ж Йобасофт. Хрен с ними!
Все никак не закроют свою багованную помойку так еще и эксклюзивами игры там делают
Хз- с релиза играл в дивижку 2 и не мучился из-за лаунчера. Непонятно другое- неужели юбики не понимают, что стимбои не купят их игру, даже если она выйдет просто улёт (что ещё тоже под сомнением).
Стимбои купят, когда поймут, что вариантов нет)
Ничего не покупаю пока не выйдет в стиме. Не будет вариантов - не будет покупки вообще, вот и все.
сомневаюсь, ведь "стимбой"- это не позиция, а диагноз)
Диагноз, это атрофия мозга. А позиция Стима, это предпочтение в удобной среде обитания. Большинство игроков начинали свой путь со Стима и для них он родной и удобный. Покупать игры в разных магазинах, это все равно, что иметь беспорядок в своем гардеробе. Носки лежат вместе с майками, джинсы вместе с куртками. И когда у тебя всего под тысячу, ты начинаешь рыться в своем беспорядке, чтоб найти эту заветную пару носков.
Неудачное сравнение- ну да каждому свое. Но лишать себя удовольствия играть во многие игры только потому, что их нет в стиме? Такое себе решение.
Ничего плохого в этом нет, все игры юбиков в их лаунчере стоят на 20% дешевле, так что все там и так покупается.
так как ща купить там?тем более дешевле?
Т.е. продажи им не нужны, игру на PC решили "для галочки" эксклюзивно у себя выпустить. Ладно.
Да нормально и так. Лично у меня там очень давно есть акк и игры в Uplay не раз покупал. Никогда не пойму тех, кто хочет абсолютно всё исключительно на одной платформе (Steam), просто потому, что так хотят.
Ну прекрасно было бы, если всё было во всех магазинах. Тогда бы магазины конкурировали ценами и сервисом между собой, а не эксклюзивами. Я, как покупатель, был бы в плюсе.
а как в юплее ща покупать?я знаю что можно через их сайт покупать,но по европейским ценам
Да пофиг. В магазине юбисофт тем более цена ниже на 20%(при использовании очков юбисофт). Всё равно не стал бы брать в стиме. Главное, чтоб игра в принципе вышла и была качественной. Я играю в игры, а не в лаунчеры.
Пиполяр ОЧКА. Солнышко, придерживайся лучше одной линией поведения: ты либо "играешь в игры, а не лавунчеры", либо "низашто никуплю в стим".
как покупаешь сейчас в юплее?
Будет как и с другими играми от юби, которые не появляются в стиме через год - другой, когда ещё продаж хочется
вообще пофиг будет в Стиме или нет. Я смотрю тут многие ноют по этому поводу, хотя я не понимаю, какая вам разница где купить игру? Мне главное, что бы игра была хорошая и не забагованная, думаю как и для большинства ПК юзеров (не считая любителей торрентов), а где она будет продаваться, в Стим, епик или Юбисофт вообще не парит
В стиме ещё куча ачивкодрочеров
Учитывая, что юби высирает, в не выпускает в стим свои игры, то не знаю зачем нужно покупать в лаунчер, который запускает лаунчер. Если бы юби вырезали в стиме свой ублюдочный коннект, то тогда да.
Так в том и прикол, что из стима запускается все равно юби лаунчер, это же не победа, че беливить
Люди большого ума
Юбики собираются прострелить себе колено.
подождем
Дак эта уже года как 3 они перестали выпускать игры в стим, теперь любая новая игра выходит сначала только в Epic и 100% они им платят за временную эклюзивность.
Riders Republic есть в Steam. Вышла в октябре 21-го, двух лет ещё нет.