Star Wars: Outlaws от Ubisoft стала доступна в Xbox Game Pass

Сегодня, 13 января, в подписке Game Pass стала доступна одна из крупнейших игр Ubisoft последних лет — Star Wars Outlaws. Играть в нее можно в рамках подписки Game Pass Ultimate или PC Game Pass как на консоли Xbox Series X|S, так и на ПК.

События Star Wars Outlaws разворачиваются между фильмами «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Игроки возьмут на себя роль авантюристки Кей Весс, пытающейся выжить в преступном мире галактики. Собрав команду единомышленников, она намерена совершить грандиозное ограбление, которое либо принесет ей свободу, либо повлечет за собой катастрофическое поражение.

После выпуска в августе 2024 года компании Ubisoft и Massive Entertainment выпустили множество бесплатных обновлений и платных DLC для Star Wars Outlaws, что значительно улучшило игровой процесс. Последнее дополнение, A Pirate's Fortune, представило историю, посвященную персонажу Хондо Оне.

В Star Wars Outlaws присутствует русская текстовая локализация.