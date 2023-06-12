Star Wars: Outlaws 2024 г.
6.8 59 оценок

Star Wars Outlaws покажет "другую сторону Империи"

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Gruz_
Новости

Сегодня, состоялась презентация Ubisoft Forward, а после нее руководство Ubisoft приняло участие в пост-шоу, посвященном Star Wars: Outlaws. Именно здесь Ubisoft рассказала, что основная часть Outlaws будет посвящена тому, как Империя работает с различными преступными организациями по всей галактике и против них.

"Действие игры происходит в эпоху оригинальной трилогии, когда Империя находится на пике своего могущества", - сказал Матиас Карлсон, директор игры. "Но, как вы можете видеть здесь, мы хотим показать другую сторону Империи и то, как она пересекается с преступным миром, а это означает коррупцию", - добавил Навид Хавари, директор по повествованию Star Wars: Outlaws.

В новом геймплейном ролике Outlaws показано, как офицер Империи взаимодействует с преступной организацией на планете Тошара. Протагонистке Кей Весс удается вывести их из себя с помощью опции диалога, и вскоре она сражается за свою жизнь против Империи в системе ""Розыск"", которая отслеживает, кто пытается убить ее и за какую награду.

Star Wars: Outlaws выходит в следующем году в 2024 году на ПК, PS5 и консолях Xbox Series X/S.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
SomeMark

Отвратительно. Просто возмутительно. Кто посмел взять на роль ГГ красивую и сексуальную женщину? В Юбисофт там совсем крышей поехали? Я надеялся что ГГ будет негр трансгендер, а не вот это. Фу.
(Для друга: Humberly González. Благослави господь кастинг-директора.)

5
CallXO3

Star Wars Outlaws покажет "другую сторону Империи"
Ожидание: покажут что Империя хоть и зло, но не настолько злобное.
Реальность: "Но, как вы можете видеть здесь, мы хотим показать другую сторону Империи и то, как она пересекается с преступным миром, а это означает коррупцию" - Империя всё такое же злобное зло, но теперь ещё и с коррупцией!

0
luVol
-2
Strannik110

Более.....радужную сторону

-3
John Shep

Какую же ? Аххх точно. Нигерскую сторону империи. Просто дичь какая то. В большинстве анонсов гг и окружение в играх одни черномазые либо метисы с цыганами. Куда пропали все красивые белые персонажи ?
Нет , определённо этому миру уже не помочь.

-8
SomeMark

Дядя ты дурак? ГГ офигенная латинка

4
John Shep SomeMark

Именно малютка. Латинка .
Понимаешь ? Да не , видимо не фига ты не понимаешь.
Или теперь уже принято радоваться , мол ладно. Хотя бы Латинку вместо афро взяли . И на том спасибо

-6
SomeMark John Shep

У, да тут клиника. Вызывайте санитаров.

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