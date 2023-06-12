Сегодня, состоялась презентация Ubisoft Forward, а после нее руководство Ubisoft приняло участие в пост-шоу, посвященном Star Wars: Outlaws. Именно здесь Ubisoft рассказала, что основная часть Outlaws будет посвящена тому, как Империя работает с различными преступными организациями по всей галактике и против них.
"Действие игры происходит в эпоху оригинальной трилогии, когда Империя находится на пике своего могущества", - сказал Матиас Карлсон, директор игры. "Но, как вы можете видеть здесь, мы хотим показать другую сторону Империи и то, как она пересекается с преступным миром, а это означает коррупцию", - добавил Навид Хавари, директор по повествованию Star Wars: Outlaws.
В новом геймплейном ролике Outlaws показано, как офицер Империи взаимодействует с преступной организацией на планете Тошара. Протагонистке Кей Весс удается вывести их из себя с помощью опции диалога, и вскоре она сражается за свою жизнь против Империи в системе ""Розыск"", которая отслеживает, кто пытается убить ее и за какую награду.
Star Wars: Outlaws выходит в следующем году в 2024 году на ПК, PS5 и консолях Xbox Series X/S.
Отвратительно. Просто возмутительно. Кто посмел взять на роль ГГ красивую и сексуальную женщину? В Юбисофт там совсем крышей поехали? Я надеялся что ГГ будет негр трансгендер, а не вот это. Фу.
(Для друга: Humberly González. Благослави господь кастинг-директора.)
Star Wars Outlaws покажет "другую сторону Империи"
Ожидание: покажут что Империя хоть и зло, но не настолько злобное.
Реальность: "Но, как вы можете видеть здесь, мы хотим показать другую сторону Империи и то, как она пересекается с преступным миром, а это означает коррупцию" - Империя всё такое же злобное зло, но теперь ещё и с коррупцией!
Более.....радужную сторону
Какую же ? Аххх точно. Нигерскую сторону империи. Просто дичь какая то. В большинстве анонсов гг и окружение в играх одни черномазые либо метисы с цыганами. Куда пропали все красивые белые персонажи ?
Нет , определённо этому миру уже не помочь.
Дядя ты дурак? ГГ офигенная латинка
Именно малютка. Латинка .
Понимаешь ? Да не , видимо не фига ты не понимаешь.
Или теперь уже принято радоваться , мол ладно. Хотя бы Латинку вместо афро взяли . И на том спасибо
У, да тут клиника. Вызывайте санитаров.