Star Wars Outlaws покажет "другую сторону Империи" ©

Сегодня, состоялась презентация Ubisoft Forward, а после нее руководство Ubisoft приняло участие в пост-шоу, посвященном Star Wars: Outlaws. Именно здесь Ubisoft рассказала, что основная часть Outlaws будет посвящена тому, как Империя работает с различными преступными организациями по всей галактике и против них.

"Действие игры происходит в эпоху оригинальной трилогии, когда Империя находится на пике своего могущества", - сказал Матиас Карлсон, директор игры. "Но, как вы можете видеть здесь, мы хотим показать другую сторону Империи и то, как она пересекается с преступным миром, а это означает коррупцию", - добавил Навид Хавари, директор по повествованию Star Wars: Outlaws.

В новом геймплейном ролике Outlaws показано, как офицер Империи взаимодействует с преступной организацией на планете Тошара. Протагонистке Кей Весс удается вывести их из себя с помощью опции диалога, и вскоре она сражается за свою жизнь против Империи в системе ""Розыск"", которая отслеживает, кто пытается убить ее и за какую награду.

Star Wars: Outlaws выходит в следующем году в 2024 году на ПК, PS5 и консолях Xbox Series X/S.